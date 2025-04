Maria Ida Viglino: une femme d’exception au service de l’Autonomie valdôtaine

En ce 18 avril, le groupe du Rassemblement Valdôtain rend hommage à Maria Ida Viglino, née à Aoste le 18 avril 1915, figure emblématique de la Vallée d’Aoste et pionnière de l’engagement politique féminin dans notre région.

Institutrice, inspectrice scolaire, puis première femme à occuper les fonctions de Conseillère régionale, d’Assesseure à l’instruction publique et de Présidente du Conseil de la Vallée, Maria Ida Viglino a marqué profondément l’histoire de l’Autonomie valdôtaine par son intelligence, sa détermination et sa fidélité aux idéaux de justice sociale, de culture et d’identité.

Son action politique fut intimement liée à la reconstruction de l’après-guerre, à la défense de la langue et des droits des Valdôtains, et à l’édification d’un système éducatif régional profondément enraciné dans la spécificité de notre territoire. Visionnaire, elle a su conjuguer tradition et modernité, affirmant le rôle des femmes dans la vie publique bien avant que cela ne devienne une revendication partagée.

À travers son engagement, Maria Ida Viglino incarne les valeurs que le Rassemblement Valdôtain continue de porter: le respect de l’Autonomie, l’investissement dans la culture et l’éducation, et la promotion d’une société libre et solidaire.

Le groupe du Rassemblement Valdôtain invite les citoyennes et citoyens de la Vallée d’Aoste à se souvenir de son exemple et à puiser dans son héritage une source d’inspiration pour construire l’avenir de notre Région Autonome.