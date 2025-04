GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Le Gouvernement régional a approuvé l’octroi des subventions suivantes : à l’Association « A.N.P.I. – Associazione nazionale partigiani d’Italia – Comitato Valle d’Aosta », à titre de concours aux frais de réalisation de la « Festa della Liberazione 2025 » ; en faveur de l’Association « Aiace Valle d’Aosta » de Quart, à titre de concours aux frais pour la réalisation de l’initiative « Bref – International short film festival » ; et en faveur du Corps philharmonique de Châtillon, pour la réalisation du projet « Chemin de liberté – Musica, racconti e immagini della nostra storia ».

È stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione e l’USL della Valle d’Aosta per l’effettuazione del servizio medico di emergenza a mezzo elicotteri a disposizione della Protezione civile.

È stata approvata la bozza di accordo quadro tra la Regione – Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, l’INAIL sede di Aosta, l’Azienda USL Valle d’Aosta e altri organismi, in tema di infortuni negli ambienti confinati sospetti di inquinamento, e in particolare per la realizzazione di progetti formativi inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stata approvata, e sarà sottoposta al Consiglio regionale, la deliberazione relativa al “Piano regionale faunistico-venatorio”. L’atto ha già ottenuto il parere favorevole di ISPRA, del Comitato regionale per la gestione venatoria e della Consulta faunistica regionale. L’atto presenta le linee guida per la gestione dei bovidi e dei cervidi selvatici, per la gestione dei galliformi alpini, il monitoraggio della lepre variabile in Valle d’Aosta, l’integrazione dei dati faunistici, il rapporto ambientale e la relazione di incidenza, la dichiarazione di sintesi e il parere relativo alla valutazione ambientale strategica.

Sono state approvate le modifiche ai criteri applicativi per la concessione dei contributi relativi all’attività di gestione, funzionamento e manutenzione ordinaria delle opere di miglioramento fondiario, di competenza dei consorzi, delle consorterie e degli enti locali gestori delle opere irrigue. I criteri applicativi approvati disciplineranno le istanze di contributo presentate a partire dall’anno 2025 e relative alle spese sostenute nel 2024.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata approvata l’istruttoria pubblica finalizzata alla co-progettazione e alla gestione in partnership degli interventi e dei servizi per il contrasto alla grave emarginazione adulta, per il periodo dal 1° agosto 2025 al 31 maggio 2026. Nell’Avviso di istruttoria pubblica sono definiti gli obiettivi, i tempi e le modalità di erogazione di interventi e di servizi per il contrasto alla grave emarginazione adulta, al fine di dare continuità alle iniziative già avviate sul territorio per garantire la realizzazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali.

TURISMO, SPORT E COMERCIO

Sono stati concessi dei contributi ai gestori dei campi di golf, per l’anno 2025, per le spese relative al ripristino funzionale dei campi di golf, da realizzarsi all’inizio della stagione. Il costo complessivo è di 392.799,30 euro.