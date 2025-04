Quando si parla di morte, Aosta sceglie la vita

Dal 1° al 4 maggio, la città più romana delle Alpi si trasformerà in un palcoscenico per riflettere sull’ultimo grande tabù dell’umanità: la morte. E lo farà senza retorica, con poesia, arte, cammino collettivo. Il Tanque Festival – sulla morte per viventi, inserito nel programma ufficiale di Aostæ2025, promette di scuotere, consolare, far pensare. Perché parlare di morte è, oggi più che mai, un atto di coraggio culturale. E Aosta, questa volta, lo fa in grande.

Può una città festeggiare la sua nascita parlando della morte? A quanto pare sì, se quella città si chiama Aosta e ha il coraggio di guardare in faccia la vita nella sua totalità. Dal 1° al 4 maggio 2025, all’interno del cartellone di Aostæ2025, arriva il Tanque Festival – sulla morte per viventi, un evento raro, necessario, profondamente culturale.

Tre spazi – Teatro Cinema Giacosa, Teatro Plus, MegaMuseo – si faranno luoghi di ascolto, rappresentazione e confronto su uno dei grandi tabù del nostro tempo: la morte. Ma non in chiave macabra o malinconica. Qui la morte è riflessione, rito, arte e possibilità di rinascita.

Parola chiave: coraggio. Quello dell’amministrazione comunale, e in particolare dell’Assessore alla Cultura Samuele Tedesco, che così presenta il festival: «Nel periodo dopo la Pasqua, in cui la morte diventa rinascita, abbiamo voluto aprire uno spazio di riflessione collettiva su un tema spesso accompagnato da diversi tabù, benché profondamente umano. Tanque oggi interroga la vita pubblicamente. È un manifesto artistico e concreto per riconoscere che la morte non è solo fine, ma anche possibilità di senso».

Il programma completo – Giorno per giorno

Giovedì 1° maggio – Al Teatro Cinema Giacosa

🕣 Ore 20.30 – Proiezione “Morire di Lavoro”

A cura di FrontDoc

Un documentario crudo, necessario, per ricordare chi ogni giorno perde la vita semplicemente facendo il proprio dovere. Un inizio che è un pugno nello stomaco, ma anche un invito a guardare la realtà.

Venerdì 2 maggio – Al Teatro Plus

🕢 Ore 19.30 – Spettacolo teatrale “Sei la fine del mondo (letteralmente)”

A cura di Creature Montane

Un’opera originale, ironica e struggente, che mette in scena la morte come riflesso della nostra condizione umana. Letteralmente, la fine... del mondo.

Sabato 3 maggio – Al Teatro Cinema Giacosa

🕓 Ore 16.00 – Spettacolo teatrale “La conquista del Cervino”

A cura del Teatro di Aosta

L’epopea dell’alpinismo si trasforma in metafora dell’esistenza, tra rischio, perdita e memoria.

🕗 Ore 20.00 – Installazione e performance “Ricomposizione”

A cura di Alexine Dayné e Cristina Gugnali

Un lavoro visivo e corporeo sull’elaborazione del lutto, sulla frammentazione e sulla possibilità di rinascita. Intimo, potente.

🕣 Ore 20.30 – Proiezione “Departures” di Yojiro Takita

A cura di framedivision

Un capolavoro del cinema giapponese, Oscar al miglior film straniero, che racconta il mestiere di chi prepara i morti per l’ultimo viaggio, con delicatezza e poesia.

Domenica 4 maggio – In tutta la città

🕥 Ore 10.30 – “L’altra Verità” – Processione funebre in marcia

A cura di Replicante Teatro

Partenza da Piazza Chanoux e arrivo al Cimitero Storico di Sant’Orso, accompagnati dalla Banda musicale di Aosta. Un corteo simbolico, collettivo, per camminare insieme dentro il tema della morte.

Domenica 4 maggio – Pomeriggio di studi al MegaMuseo

🕑 Ore 14.00 – Conferenza “Politiche cimiteriali tra Ancien Régime e rinnovamento urbano”

Con la Prof.ssa Chiara Devoti

Una riflessione su come è cambiato il modo di pensare e gestire la morte negli spazi urbani.

🕞 Ore 15.30 – Proiezione “(R)ESISTI – Paura del Futuro”

Di Davide Bongiovanni

Un documentario che esplora le ansie collettive e il desiderio di resistenza.

🕔 Ore 17.00 – Conferenza “Il rito della morte fra Barocco e Novecento”

A cura di Federica Giommi, archivista del Comune di Aosta

Un tuffo nei riti e nelle confraternite, tra spiritualità e memoria comunitaria.

🕡 Ore 18.15 – Spettacolo “Dante Live”

A cura di Palinodie

Un omaggio performativo alla morte e al viaggio ultraterreno per eccellenza, attraverso le parole del Sommo Poeta.

«Aosta sceglie di farsi luogo di cura e di unione – conclude l’Assessore Tedesco – proprio come il logo della rassegna, che unisce radici locali a un pensiero universale. Il nostro obiettivo è riportare al centro del discorso pubblico ciò che spesso viene taciuto. Tanque è un saluto, ma anche una promessa di ritorno».

Tanque, in patois, è un “a presto”. Ma suona anche come un grazie. Grazie per chi c’è stato. E per chi, domani, vorrà ancora vivere con consapevolezza.