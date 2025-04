TUNNEL DU MONT BLANC ET WEEK-END DE PAQUES

A l’approche du week-end férié de Pâques, des milliers de familles haut-savoyardes, suisses et italiennes prévoient de traverser le Tunnel du Mont Blanc en direction de l’Italie dès le jeudi 17 avril. L’année dernière, jusqu’à 7 000 véhicules ont été enregistrés dès le jeudi précédant le lundi de Pâques.

Compte tenu de la régulation du trafic à chaque entrée du Tunnel, cet afflux de véhicules touristiques peut générer des temps d’attente importants à chaque entrée du tunnel.

Ce cadencement veille à ce que le nombre de véhicules au même moment à l’intérieur du tunnel reste toujours limité, selon les règles de sécurité.

C’est pourquoi, nous mettons à la disposition des conducteurs des outils de prévisions trafic plusieurs semaines à l’avance. Elles identifient les heures « rouges » ou « noires » afin de programmer leur voyage en conséquence.





Connaître le temps d'attente au Tunnel du Mont Blanc grâce à différents supports



Pour connaître le temps d’attente à chaque entrée du Tunnel du Mont Blanc en temps réel, différents supports sont mis à la disposition des conducteurs, consultables depuis leur smartphone.



L’application mobile TMB Mobility



TMB Mobility est une application mobile gratuite, disponible sur Google Play et l’App Store.

L’application permet aux conducteurs depuis leur smartphone, de suivre en temps réel l’état du trafic et d’obtenir les horaires les plus adaptés pour programmer leur départ : https://l.ead.me/geietmb



Les sites atmb.com et tunnelmb.net



Les conducteurs peuvent consulter les webcams et les temps d’attente actualisés ainsi que les informations nécessaires pour programmer leur départ, directement sur les pages d’accueil :

Le site atmb.com dédie une page complète sur les prévisions de trafic pour aider les conducteurs à anticiper leur voyage : https://www.atmb.com/info-trafic-a40-rn205/attente-tunnel-du-mont-blanc/ .

Les prévisions sont données heure par heure, chaque jour et dans les deux sens de circulation. Elles permettent aux conducteurs d’anticiper les heures où le trafic est fluide, soutenu, fort et critique.