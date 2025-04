GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha designato il signor Emanuele Stevenin in qualità di consigliere in seno al consiglio di amministrazione della società Iseco SpA per un triennio.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stata approvata la proposta di contributo della Regione alla predisposizione dell’“Analisi annuale e monitoraggio degli interventi di riforma e di investimento delle regioni e province autonome 2025”, da trasmettere alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Tale proposta individua i provvedimenti normativi, regolativi, attuativi di riforma e innovativi regionali.

È stata approvata la realizzazione dei servizi per la promozione delle conoscenze e delle competenze digitali in materia di intelligenza artificiale e della scheda progettuale “Potenzialità e sfide dell’intelligenza artificiale”, nell’ambito del programma regionale FSE+ 2021-2027.

La finalità è quella di organizzare dei momenti di informazione e confronto sulla tematica dell’intelligenza artificiale, rivolti ai cittadini, e progettare corsi di formazione tematici, da svolgere a decorrere dal 2026, da erogare principalmente alla cittadinanza.

È stato approvato, a valere sul programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027, il progetto “Voucher Digit VdA”, in collaborazione con la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales. Tale atto si propone di supportare il tessuto economico locale nel percorso della “doppia transizione”, con particolare attenzione alla digitalizzazione delle imprese e ai rischi connessi alla non adeguata protezione dei sistemi informatici aziendali.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Sono state approvate le modifiche alle disposizioni applicative per la concessione, alle micro, piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, degli aiuti a fondo perduto, per favorire la ricomposizione fondiaria.

Ai fini dell’applicazione delle misure regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, è stato approvato il sistema di competenze e formazione per l’esercizio delle attività agricole.

L’approvazione dell’atto consentirà la rivalutazione delle figure professionali degli operatori agricoli, ciascuno per il proprio settore, e l’adeguamento dei corsi di formazione alle nuove esigenze di crescita, sia dal punto di vista tecnico sia da quello imprenditoriale, delle aziende agricole.

Il nuovo sistema di competenze e formazione risponde a quanto previsto dal Piano Strategico Nazionale della PAC e dal CSR 23/27.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

Sono state approvate 4 deliberazioni riguardanti la determinazione degli organici di diritto del personale dirigente, docente ed educativo di tutte le scuole dipendenti dalla Regione – scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, convitto regionale “Federico Chabod” – compresa la definizione dei posti di insegnanti di religione cattolica dei quattro gradi di scuola.

È stato approvato il “Piano Legalità & Intergenerazionalità” per il periodo da giugno 2025 a giugno 2026.

Il Piano, che si articola in 17 azioni, intende favorire relazioni di rete con le istituzioni, gli enti e le associazioni del territorio, promuovendo iniziative di comunicazione efficaci e strategie formative orientate verso puntuali categorie di cittadini, per diffondere la cultura della legalità in un’ottica intergenerazionale.

È stato quindi approvato il programma delle Mostre da realizzare nel 2025 e nel 2026, a cura della Struttura attività espositive e promozione dell’identità culturale, presso le sedi espositive di Aosta. L’obiettivo è proporre ai residenti e ai turisti in visita in Valle d’Aosta un programma espositivo di rilievo culturale e respiro internazionale.

Nello specifico:

al Centro Saint-Bénin “Brassaï. L’occhio di Parigi”, dal 18 luglio al 9 novembre 2025;

all’Hôtel des États “Habiter l’espace”, dal 30 maggio al 30 giugno 2025;

alla Chiesa di San Lorenzo “Chicco Margaroli. Ad_Atto”, dal 24 ottobre 2025 al 3 maggio 2026.

È stata infine approvata la convenzione tra la Regione e l’Ivat – Institut valdôtain de l’artisanat de tradition – finalizzata alla creazione di un biglietto abbinato “Castello di Fénis - MAV”.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Sono stati approvati i criteri e le modalità di trasferimento dei finanziamenti al Comune di Bionaz per la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada “Bionaz – La Léchère” e la rivalutazione della spesa per il quinquennio 2025-2029.

È stata approvata la scheda progetto “Efficientamento energetico edifici pubblici – Piscina coperta di Pré-Saint-Didier”, nell’ambito del “Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027”.

L’importo complessivo è pari a 3.988.109,79 euro.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata presa in esame la deliberazione relativa all’“Approvazione della scheda progetto” nell’ambito delle azioni da finanziare attraverso il Fondo nazionale per le politiche della famiglia per l’anno 2024.

Il decreto ministeriale di riferimento attribuisce alle Regioni il compito di assicurare l’erogazione di nuovi servizi all’interno dei Centri per la famiglia, tra i quali si annoverano:

consulenza e servizi sull’alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all’esposizione a contenuti pornografici e violenti;

servizi finalizzati alla valorizzazione pratica dell’invecchiamento attivo;

servizi di alfabetizzazione delle famiglie sulla prevenzione e sugli effetti dell’assunzione di sostanze psicotrope.

Sull’atto è richiesto il parere del Consiglio permanente degli enti locali.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stata approvata l’adesione della Regione, per il tramite del Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile, in qualità di partner, alla proposta progettuale “Alcotraité 2 trasporti”, nell’ambito del terzo bando del programma Interreg VI-A Francia-Italia Alcotra 2021-2027.

La proposta mira a rafforzare la governance della zona di cooperazione transfrontaliera in materia di trasporti, favorendo il coordinamento del trasporto interregionale, volto a facilitare la mobilità transfrontaliera e a migliorare la qualità di vita dei cittadini, nonché a sviluppare concrete attività.

In particolare, per la Valle d’Aosta si procederà allo studio e alla sperimentazione di navette stradali al Colle del Petit-Saint-Bernard e tra Chamonix e Courmayeur attraverso il Traforo del Monte Bianco.

È stata approvata l’attivazione di un trasporto pubblico a chiamata sperimentale per il collegamento con l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa, per il periodo dal 24 aprile al 15 settembre 2025, avvalendosi della società Arriva Italia Srl.

L’atto intende garantire un servizio di collegamento con tempi di percorrenza concorrenziali, considerato strategico in termini di rilancio del settore turistico-economico e in un’ottica di costante miglioramento dell’offerta.

TURISMO, SPORT E COMMMERCIO

Sono stati approvati gli obiettivi individuali da assegnare al Direttore generale dell’Office régional du Tourisme – Ufficio regionale del turismo per l’anno 2025.