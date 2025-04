Festa Polizia 2025: Lode agli operatori che hanno fatto la differenza

Nel giorno in cui la Polizia di Stato ha celebrato il suo 173° anniversario, la Valle d’Aosta ha voluto rendere omaggio non solo al valore simbolico dell’evento, ma anche alle storie concrete di dedizione e professionalità che ogni giorno si scrivono sul territorio. In occasione della suggestiva cerimonia sulla terrazza della Skyway Monte Bianco, è stato conferito un riconoscimento sentito agli operatori che si sono distinti per azioni di grande efficacia investigativa, tempestività e coraggio.

Le Lodi assegnate quest’anno raccontano di interventi che vanno oltre il semplice adempimento del dovere: testimoniano un impegno profondo, una prontezza operativa e una sensibilità umana che meritano visibilità e gratitudine.

Un esempio di questo spirito lo hanno dimostrato Sovrintendente Capo Coordinatore Denis Champvillair e Assistente Capo Coordinatore Nicola Esposito, che, grazie a una precisa attività di polizia giudiziaria, sono riusciti a portare all’arresto in flagranza di reato di un individuo coinvolto in un grave caso di detenzione di materiale pedopornografico. Un’operazione che ha richiesto prontezza, competenza e determinazione.

Altro fronte cruciale, quello della lotta al traffico internazionale di stupefacenti. A distinguersi, in questo contesto, sono stati Ispettore Ennio Cavedon, Vice Sovrintendente Fulvio Sella, Assistente Capo Coordinatore Massimiliano Bianchini e Assistente Capo Coordinatore Gabriele Carmelo Paolo Corvo, protagonisti di un’importante operazione che ha condotto all’arresto di un cittadino italiano implicato in traffici illeciti su scala transnazionale.

Con la stessa efficacia operativa, Assistente Capo Onorino Di Silvio ha eseguito un intervento culminato nell’arresto in flagranza di un soggetto autore di un furto aggravato avvenuto a Courmayeur, dimostrando grande prontezza d’azione in un contesto particolarmente delicato.

Un’operazione ad alto tasso di adrenalina ha invece visto protagonisti Assistente Andrea Cappello e Agente Gabriele Mombelli, impegnati in un inseguimento in autostrada conclusosi con l’arresto di un soggetto ricercato per un grave reato commesso in Svizzera: un’azione che ha messo in luce capacità operative e senso del rischio.

Non meno significativa l’attività di indagine coordinata dall’Ispettore Bruno Paravisi, con il supporto di Assistente Capo Eros Sorace e Assistente Antonio Sangineto, che ha portato all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di un soggetto autore di gravi episodi di violenza domestica, una delle piaghe più attuali e difficili da contrastare.

Sul fronte della prevenzione e repressione dei reati predatori, un’azione sinergica e ben strutturata ha visto coinvolti Ispettore Sergio Cosentino, Vice Sovrintendente Riccardo Antonio Leo, Assistente Capo Coordinatore Danilo Masuzzo, Assistente Capo Coordinatore Sergio Framarin e Agente Scelto Federico De Marco. L’operazione si è conclusa con l’esecuzione di una misura cautelare in carcere per un individuo responsabile di numerosi furti di oggetti di ingente valore, frutto di un’intensa attività investigativa.

Ultimo, ma non per importanza, l’intervento risolutivo messo a segno da Agente Scelto Calogero Rotolo, Agente Scelto Konrad Minuzzo, Agente Flavio Crisanti e Agente Simone Agostino, che sono riusciti ad arrestare in flagranza un soggetto responsabile di maltrattamenti in famiglia e a denunciarlo anche per danneggiamento aggravato e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un caso che mette ancora una volta in luce l’intersezione tra disagio sociale, violenza e criminalità, e che esige la massima attenzione e sensibilità operativa.

La cerimonia ha dunque rappresentato non solo un’occasione di memoria e celebrazione, ma un tributo concreto al valore delle donne e degli uomini della Polizia di Stato in Valle d’Aosta, che ogni giorno, spesso in silenzio, operano con efficacia, passione e senso del dovere. I riconoscimenti assegnati testimoniano una sicurezza che si costruisce passo dopo passo, in ogni intervento, in ogni sguardo attento, in ogni decisione presa per proteggere la collettività.