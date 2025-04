La Biblioteca regionale Bruno Salvadori presenta "Tu fallo comunque"

Mercoledì 16 aprile, alle ore 18, presso la sala conferenze della Biblioteca regionale “Bruno Salvadori” è in programma, nell’ambito della rassegna Periferie al centro, un incontro con Henry Favre e Alessandro Iacovelli, dal titolo: “Tu fallo comunque. Storie di viaggi, passione, avventura e di tutte le cose che nessuno ti consiglia di fare”.

Il 3 gennaio scorso ha preso il via la 47ª edizione del Rally Dakar 2025 che si è svolta per la sesta volta consecutiva in Arabia Saudita. Alla prestigiosa competizione quest’anno ha preso parte anche l’equipaggio valdostano formato da Henry Favre e Alessandro Iacovelli, che ha gareggiato nella categoria classic, quella riservata ai mezzi da museo, rimessi in gara dopo un periodo di esposizione, con una Mitshubishi Pajero del 1990.

I due piloti, in dialogo con Enrico Formento Dojot e con il supporto del materiale video girato durante la gara, racconteranno la loro esperienza al pubblico valdostano, con lo stile fresco e scanzonato che li contraddistingue.

Henry Favre è nato ad Aosta nel 1995. Dopo il diploma conseguito all’Istituto salesiano Don Bosco di Châtillon, l’influencer di Gressan ha messo a frutto le competenze acquisite nel campo della meccanica, che, unite alla passione per l’avventura, l’hanno portato a intraprendere viaggi in varie parti del mondo. A 19 anni ha raggiunto Capo Nord in Ape; un anno dopo ha fatto il giro d’Italia con il suo Ciao. A questi due primi viaggi compiuti con mezzi inusuali ne sono seguiti altri, fino alla partecipazione, quest’anno, al Rally Dakar 2025.

Alessandro Iacovelli è nato ad Aosta nel 1998 e lavora come meccanico a Charvensod. Ha partecipato con Favre all’edizione 2025 del Rally Dakar

Enrico Formento Dojot, appassionato di automobilismo, ha scritto numerosi articoli sull’argomento. Ha pubblicato Il Rally Valle d'Aosta, 1971-2007: storia, immagini, protagonisti (Musumeci, 2008)

Entrata libera fino a esaurimento posti.

Info: Biblioteca regionale Bruno Salvadori, via Torre del Lebbroso 2, Aosta.