Gli artisti valdostani di Cie Les 3 Plumes in tournée

La Compagnia Cie Les 3 Plumes si ritrova a Rhêmes-Saint-Georges, grazie ad una sinergia con l’amministrazione comunale, per una residenza dello spettacolo Questo lavoro sull’arancia di Marco Chenevier ed Alessia Pinto, un lavoro storico del repertorio della compagnia che vanta ormai oltre cinquanta repliche in tutta Europa dal suo debutto e che viene rimesso in scena e rilavorato per una riedizione negli spazi comunali.

Lo spettacolo pone lo spettatore a riflettere su interrogativi importanti: cosa accade se uno spettacolo di danza, anziché come oggetto di linguaggio, viene costruito quale esperienza? Quante volte, nell’assistere ad uno spettacolo di danza, avremmo voluto poter intervenire? Quante volte la noia, spesso determinata dalla perdita di senso, ci spingerebbe ad abbandonare la sala, o almeno ad esprimere il nostro dissenso? E quante volte nel vedere movimento, avremmo voglia di danzare, per “sentire” ciò che viene proposto? L’estetica dello spettacolo strizza l’occhio al film cult “Arancia meccanica”. L’arancia, il latte, il bianco, il rapporto sadomasochistico dell’artista con il sistema spettacolare e con gli spettatori, fanno da sottofondo allo svolgersi degli esperimenti. E analizzando “lo specchio”, forse, possiamo capire meglio di quale immagine stiamo parlando.

In occasione della residenza a Rhêmes-Saint-Georges, la Compagnia vuole aprire le porte per invitare la popolazione ad assistere all’anteprima ad ingresso gratuito domenica 13 aprile alle ore 16.30 alla Maison Pellissier. Per informazioni, contattare il Comune allo 0165 907634.

Il giorno successivo partirà la tournée piemontese, con repliche a Venaria Reale il 14 aprile, a Cuneo il 15 aprile, a Saluzzo il 16 aprile e a Mondovì il 17 aprile. In Piemonte Marco Chenevier replicherà anche il suo spettacolo Quintetto, in due appuntamenti a Casale Monferrato l’8 aprile e a Fontanetto Po il 18 aprile, prima di rientrare in Valle d’Aosta alla fine del mese.