Per la Paper Week di Comieco un laboratorio, un’esposizione e visite scolastiche alla discarica di Brissogne

Dal 7 al 13 aprile 2025, torna la Paper Week, la campagna nazionale che promuove la raccolta differenziata e il riciclo di carta e cartone, giunta quest’anno alla sua quinta edizione. L'iniziativa, organizzata da Comieco in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Unirima e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Utilitalia, avrà anche la media partnership di Rai Tgr. Un'opportunità per approfondire temi cruciali legati alla sostenibilità ambientale e scoprire l’importanza della filiera del riciclo, che verrà celebrata con eventi, convegni, mostre e laboratori in tutta Italia.

Quest’anno, la Paper Week avrà un focus particolare sulla città di Lucca, che è stata designata “Capitale del riciclo 2025”. In tutta Italia, i cittadini potranno partecipare a una serie di eventi, tra cui visite guidate, spettacoli e attività educative pensate per sensibilizzare il pubblico sulla raccolta e il riutilizzo di carta e cartone.

L’anima di questo evento sono i PaperWeeker, le realtà che, rispondendo all’appello di Comieco, organizzeranno attività speciali per raccontare il mondo della carta e del suo riciclo da punti di vista nuovi e creativi. Tra queste, Enval Srl, il Centro di Trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani e Speciali della Valle d'Aosta, prenderà parte all’iniziativa con un progetto educativo che unisce arte e sostenibilità.

Enval Srl parteciperà con un progetto rivolto alle scuole, che si inserisce nel contesto degli “EduCreative Days”, una settimana di laboratori, spettacoli e incontri gratuiti pensati per gli studenti della Valle d'Aosta. L’iniziativa ha l’obiettivo di rendere l’educazione un'esperienza dinamica e interattiva, in cui i ragazzi non solo apprendono, ma sperimentano e creano. In particolare, giovedì 3 aprile, si terrà il laboratorio “Green Paper Lab: arte, meraviglia e riciclo”, dedicato agli alunni delle scuole primarie, durante il quale i bambini avranno l’opportunità di realizzare opere artistiche utilizzando carta e cartone di recupero. Questo laboratorio, infatti, si configura come una preparazione per la Paper Week, poiché le opere create dai bambini saranno esposte presso l’impianto di Brissogne, durante le visite scolastiche che si terranno durante la settimana di eventi.

"Le opere artistiche realizzate dai bambini diventeranno protagoniste durante la Paper Week, in un percorso che ci aiuterà a sensibilizzare i più giovani sulla bellezza del riciclo e sull'importanza del rispetto per l'ambiente", sottolinea un portavoce di Enval Srl. Questo momento di creatività si inserisce perfettamente nelle giornate dedicate alla conoscenza dei processi di riciclo di carta e cartone, creando un ponte tra l'arte, la cultura e la sostenibilità.

La Paper Week non è solo un’occasione per sensibilizzare i cittadini ma anche per promuovere un dibattito sull’economia circolare e sull'importanza di migliorare la qualità della raccolta differenziata. "La Paper Week è un'importante iniziativa nazionale che pone l'accento sull'importanza della raccolta differenziata e del riciclo di carta e cartone", evidenzia Davide Sapinet, Assessore regionale alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente. "Questa adesione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sensibilizzazione e informazione che Enval, in collaborazione con la Regione Autonoma Valle d'Aosta, porta avanti. È fondamentale essere presenti a questi appuntamenti per continuare a educare giovani e adulti sui temi dell’economia circolare e sulla qualità della raccolta."

Sapinet prosegue spiegando che i dati raccolti nel 2024 evidenziano un andamento positivo della raccolta del cartone, ma che è necessario un maggiore impegno per migliorare la qualità della carta raccolta. "Dobbiamo continuare a migliorare la qualità della raccolta, riducendo la presenza di frazioni esterne come metallo, legno, plastica e tessuti", aggiunge l’Assessore, evidenziando come l’impegno per la qualità del riciclo sia una delle sfide più importanti.

Matteo Millevolte, Direttore tecnico di Enval Srl, ha sottolineato l’importanza di iniziative come quella della Paper Week per sensibilizzare i giovani. "Quest’anno, il nostro contributo alla Paper Week si concretizza in un’esperienza creativa e coinvolgente, che permette di comunicare il valore del riciclo e della sostenibilità attraverso l’arte", afferma Millevolte. "Siamo convinti che la cultura del riciclo passi attraverso la comunicazione diretta e l’esperienza sul campo. Solo così possiamo costruire un futuro più consapevole e rispettoso dell’ambiente, un futuro in cui i più giovani diventino protagonisti del cambiamento."

Il programma completo della Paper Week, con tutte le iniziative e gli eventi in programma, è disponibile sul sito ufficiale di Comieco: www.comieco.org.