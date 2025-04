Saint-Christophe: Il Comune dedica un monumento agli alpini

Il Consiglio ha discusso e approvato la proposta del Gruppo Alpini di Saint-Christophe per la realizzazione di un monumento in occasione del 55° anniversario della sua fondazione. Il Comune ha approvato l’installazione del monumento in un’area di 8 metri quadrati al Tsan de la Bara, più precisamente all’ingresso dell’area verde. La responsabilità dell’opera resterà a carico dell’Associazione, ma il Comune provvederà a recintare l’area di 25 metri quadrati che circonderà il monumento. Il sindaco ha sottolineato l’importante collaborazione tra il Gruppo Alpini e l’Amministrazione comunale, che continua a sostenere le iniziative locali

Altro punto saliente dell’incontro è stato l’annuncio da parte del sindaco Paolo Cheney, che ha comunicato che la Regione autonoma Valle d’Aosta effettuerà manutenzioni su diversi sentieri e aree in località aeroporto. Gli interventi, che includono anche lavori di sistemazione idraulica e montana, sono organizzati su base biennale, come spiegato dall’assessore Massimo Marrtini.

In tema di sicurezza e strutture pubbliche, il sindaco ha informato che è stato consegnato lo studio sulla vulnerabilità sismica delle scuole dell’infanzia e primaria di Pallein. Alcuni lavori saranno necessari entro un anno e verranno inclusi in una futura variazione di bilancio. Inoltre, è stato completato il posizionamento dei punti di ricarica per auto elettriche, segnando un passo importante verso la sostenibilità ambientale.

Il vicesindaco Corrado Giachino ha aggiornato i cittadini riguardo alla pulizia dei dissabbiatori, un intervento che si concluderà entro la prima settimana di aprile, con un successivo caricamento dell’acqua nei ru. È stato completato anche il miglioramento dei marciapiedi e delle strade, un’altra azione in favore della sicurezza e della vivibilità del comune.

Un’altra iniziativa interessante riguarda la corvée, che si terrà sabato 12 aprile, con il ritrovo fissato alle 7.30 per gli adulti e alle 9 per i bambini. Il pranzo sarà offerto alle ore 12.30. In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato a domenica 13 aprile. Le adesioni sono richieste entro il 9 aprile.

Sul fronte economico, è stata approvata la seconda variazione al bilancio di previsione 2025/27, che include un aumento del 15% per i servizi di mensa scolastica e di pre-dopo scuola, finanziato interamente dal Comune senza oneri aggiuntivi per i cittadini.

