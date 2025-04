Quando le relazioni diventano un problema: incontro a Donnas, 6 aprile 2025, Salone Bec Renon

Domenica 6 aprile 2025, presso il Salone Bec Renon a Donnas, l’Associazione Famiglie Italiane di Donnas (AFI) organizza un incontro con la scrittrice, mediatrice famigliare e consulente in sessuologia NICOLETTA Musso per riflettere insieme sul tema delle relazioni .

Le relazioni sono il fulcro della nostra esistenza. Non possiamo vivere da soli: è attraverso il condividere emozioni, creare connessioni e vivere sentimenti che si alimenta una vita piena e appagante. Può succedere, però, di trovarsi in una relazione, sia amicale che amorosa, che sembra “ideale” all’inizio, ma che assume, quasi da subito, i tratti di una asimmetria e di uno sbilanciamento di ruoli e poteri, che conducono ad una condizione di continua svalutazione, controllo ed esercizio di potere da parte di uno sull’altro. Si parla quindi di relazioni tossiche. Parlare di queste dinamiche è senz’altro uno strumento per acquisire maggiore consapevo- lezza e affrontare i segni della “tossicità”.

Sono previsti due incontri: il primo alle ore 17,00 dedicato ai ragazzi over 14 e il secondo alle ore 21,00 aperto agli adulti.