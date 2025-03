Aosta: Modificate alcune norme per l'accesso alle ZTL

A un anno dall’attivazione del portale dedicato alla gestione delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) della città di Aosta, la Giunta comunale ha approvato alcune modifiche alle norme che regolano l’accesso e la sosta nelle aree ZTL. Le modifiche, approvate nella seduta di oggi, entreranno in vigore il prossimo 14 aprile e mirano a rispondere alle esigenze emerse durante l’anno di operatività del sistema.

Tra le principali novità, spicca la possibilità di consentire l'accesso alle ZTL con permesso TR agli operatori economici che svolgono il servizio universale di consegna plichi postali, ma solo se utilizzano mezzi elettrici di piccole dimensioni. Ogni operatore potrà beneficiare di questo permesso per un massimo di tre mezzi elettrici. Un’altra importante modifica riguarda l’autorizzazione TRC, che interessa le attività commerciali della fascia gialla. In questo caso, sarà ora possibile ottenere un’autorizzazione annuale al costo forfettario di 500 euro, in modo da semplificare la gestione degli accessi per coloro che necessitano di numerosi transiti e soste nel corso dell’anno.

Per quanto riguarda le autorizzazioni TRX, riservate agli Uffici giudiziari e ai corpi di Polizia, è stato eliminato il limite orario, permettendo una maggiore flessibilità nelle operazioni. Inoltre, è stato potenziato il software di gestione delle autorizzazioni ZTL, con l’introduzione della funzionalità di inserimento multiplo delle targhe, che semplifica notevolmente gli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive.

Questa revisione delle normative arriva a distanza di un anno dall’introduzione del portale online, che dal 2 aprile 2024 ha rivoluzionato la gestione dei permessi per le ZTL. Il portale, accessibile all’indirizzo https://ztl.comune.aosta.it/, ha reso possibile richiedere e rinnovare le autorizzazioni senza la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici ZTL della società Aps. I numeri confermano il successo del sistema: su un totale di 14.520 pratiche gestite, ben 13.492 sono state effettuate online, pari a circa il 93% delle richieste.

Le comunicazioni di transito per gli ospiti delle strutture ricettive, ad esempio, sono state tutte effettuate online, così come quelle relative ai contrassegni TR per operatori economici, attività commerciali e artigianali. Anche le operazioni di aggiunta di targhe e la gestione dei permessi per i veicoli invalidi sono state effettuate in gran parte tramite il portale, a conferma dell’efficacia del sistema.

«A un anno dall’entrata in vigore del nuovo portale - commenta l’Assessore alla Mobilità, Loris Sartore - la Giunta esprime piena soddisfazione per la sua funzionalità e per l’apprezzamento da parte della popolazione. Il sistema, unitamente alle nuove telecamere di controllo dei varchi di accesso, ha consentito di razionalizzare le autorizzazioni e gli accessi dei veicoli con una diminuzione delle sanzioni emesse».

Per poter continuare a rinnovare i permessi in modalità online, è necessario registrarsi tramite Identità Digitale (Spid) o Carta di Identità Elettronica (Cie). Coloro che non avessero ancora effettuato questa registrazione sono invitati a farlo al più presto. La stessa procedura è richiesta anche per chi deve ottenere nuove autorizzazioni.

Per coloro che avessero bisogno di assistenza durante la registrazione, è disponibile un servizio di facilitatore digitale. È possibile prenotare l’assistenza telefonando al centralino comunale (0165-3001), al numero per le prenotazioni online di APS (0165-1875002), o tramite il sito web comunale, raggiungibile all’indirizzo https://www.comune.aosta.it/servizi/prenotazioni-online. Per chi preferisce un contatto diretto, lo sportello “Sosta e Mobilità” di corso Lancieri 30/F è aperto al pubblico su appuntamento, prenotabile online o telefonicamente al numero 0165-1875008.