APERTURA AMBULATORIO AD ACCESSO DIRETTO AL POLIAMBULATORIO DI AOSTA

Dal 3 aprile 2025, presso il Poliambulatorio di Aosta, in via Guido Rey 3, sarà attivato un nuovo ambulatorio ad accesso diretto, un'iniziativa che, pur se positiva, arriva a qualche tempo di distanza dai recenti pensionamenti di due medici di medicina generale, il Dott. Marco Fiora e la Dott.ssa Silvana De Riccardis. Il servizio, dedicato agli assistiti privi di medico di base, risponde all’esigenza di garantire una continuità nell'assistenza sanitaria, soprattutto in un periodo in cui il ricambio di medici è particolarmente lento e complesso.

L’ambulatorio sarà operativo tutti i lunedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00, con l'ultimo accesso consentito entro le ore 19:30. Un servizio che, seppur lodevole e di fondamentale importanza, giunge in un momento in cui sono ancora disponibili diverse centinaia di posti fra i medici attivi in servizio. Tuttavia, nonostante la disponibilità, la necessità di un lasso di tempo per l'assegnazione del medico al paziente e i tempi burocratici per la presa di servizio di nuovi professionisti hanno fatto sì che la soluzione dell’ambulatorio fosse ritenuta una necessità urgente.

Nonostante la disponibilità di alcuni posti, il processo di assegnazione di un nuovo medico può risultare lungo, poiché i pazienti devono fare una scelta consapevole, che richiede tempo. Inoltre, l'attesa per l'ingresso in servizio di un medico, che è un processo che comporta adempimenti amministrativi e professionali, ha reso necessaria questa misura. L'ambulatorio rappresenta quindi un ponte temporaneo, pensato per affrontare una carenza di personale che sta mettendo in difficoltà tanti cittadini. L'accesso al servizio non richiede prenotazione, ma solo la presentazione della tessera sanitaria, comprendente eventuali esenzioni in corso di validità, rendendo il tutto ancora più immediato per gli utenti.

L'iniziativa, pur dimostrando un’attenzione alle necessità sanitarie della comunità, sottolinea però anche una criticità che si sarebbe potuta prevenire con una maggiore tempestività nella pianificazione e nell'adeguamento del servizio sanitario. Infatti, sebbene non manchino i posti disponibili fra i medici in servizio, la necessità di dover attivare un ambulatorio d'emergenza per i pazienti senza medico di base è un chiaro segnale che la gestione della transizione post-pensionamento avrebbe dovuto essere affrontata con maggiore anticipo.

In ogni caso, la risposta offerta dall’ambulatorio è una soluzione concreta e necessaria per rispondere a una carenza immediata. Nonostante si potesse forse fare di più prima, il servizio rappresenta una risposta efficace al disagio dei pazienti, che per un periodo di tempo più o meno lungo, potranno contare su un punto di riferimento per le loro necessità sanitarie, in attesa di una sistemazione definitiva con il proprio medico di medicina generale.