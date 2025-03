Portes Ouvertes: Visita della classe V della scuola primaria di Saint-Christophe Pallein

Accompagnati dalle insegnanti Franca Bazzani e Valentina Delfino, i bambini sono stati accolti nella sede dell’Assemblea legislativa, dove hanno vissuto un'esperienza formativa e coinvolgente.

Il progetto “Portes Ouvertes” ha come obiettivo quello di avvicinare i giovani studenti al funzionamento delle istituzioni regionali e di sensibilizzarli al ruolo fondamentale che la politica e la partecipazione civica rivestono nella vita democratica di una comunità. Durante la visita, gli alunni sono stati guidati in un’affascinante illustrazione sulla storia e sul funzionamento dell'Assemblea legislativa, imparando come si svolgono le sedute e quali sono i compiti dei Consiglieri regionali.

A seguito della parte teorica, gli studenti hanno avuto l'opportunità di mettersi nei panni dei Consiglieri attraverso una simulazione dei lavori dell'Assemblea. Il tema del dibattito riguardava un argomento di interesse per loro: la riorganizzazione degli orari scolastici. Gli alunni si sono divisi in diverse “commissioni” e hanno discusso in modo animato e costruttivo le possibili modifiche alla settimana scolastica.

Dopo un confronto molto equilibrato, in cui ogni proposta è stata esaminata con attenzione, la maggioranza dei partecipanti ha deciso di sostenere una proposta che prevedeva una settimana scolastica con rientri pomeridiani e il sabato libero, a casa. La discussione ha messo in luce come l’ascolto reciproco e il rispetto delle opinioni siano essenziali per arrivare a decisioni condivise.

Questa esperienza ha permesso ai giovani studenti di comprendere l’importanza del dialogo e della partecipazione attiva nella vita politica, fornendo loro strumenti utili per sviluppare un pensiero critico e una maggiore consapevolezza civica. Il progetto “Portes Ouvertes” ha quindi rappresentato un'importante occasione di crescita e di formazione, che ha permesso agli alunni di capire come le decisioni che influenzano la loro vita quotidiana vengano prese all’interno delle istituzioni.

La visita al Consiglio Valle si è conclusa con grande entusiasmo, con gli studenti che hanno ringraziato gli organizzatori e le insegnanti per l’opportunità di partecipare a questa esperienza unica. L’incontro con la realtà politica della loro regione ha certamente lasciato un segno positivo nei cuori dei giovani cittadini di domani, stimolando in loro un interesse sempre maggiore per la politica e le istituzioni locali.