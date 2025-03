Modifiche alla circolazione lungo la strada regionale di Cogne

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che per consentire la prosecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo ponte sulla strada regionale, è disposta la chiusura al traffico lungo un tratto della SR 47 di Cogne, nel Comune di Aymavilles, tra il km 8+220 e il km 8+640 (Ponte di Chevril), dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.15 alle ore 17.00 di venerdì 28 e lunedì 31 marzo 2025 (MAP).

Le modifiche alla circolazione previste per il 28 e il 31 marzo – precisa l’Assessore Davide Sapinet - si rendono necessarie per il proseguimento dei lavori di realizzazione del nuovo ponte e sono state programmate, in accordo con i Sindaci, in fasce orarie tali da limitare i disagi agli utenti della strada. Nonostante l’inevitabile rallentamento a seguito dell’evento alluvionale dello scorso giugno, che aveva coinvolto con gravi danni ampi tratti della Strada Regionale n. 47 – continua l’Assessore Sapinet – i lavori stanno procedendo speditamente, secondo il cronoprogramma recentemente aggiornato e il completamento dell’opera è previsto entro l’autunno prossimo.