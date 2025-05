Modifiche temporanee alla circolazione in occasione di “Bicincittà 2025”

Per consentire il sicuro e regolare svolgimento della tradizionale manifestazione ciclistica “Bicincittà”, in programma domenica 11 maggio, tramite un’ordinanza sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione lungo le vie e le piazze interessate dal transito dei partecipanti, in vigore dalle ore 7,30 alle ore 13 del giorno dell’evento:

sospensione temporanea della circolazione stradale per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti nella zona antistante all’Arco d’Augusto oltre che in via Garibaldi, via Caduti del Lavoro, via Clavalité, corso Ivrea, via Pasquettaz, viale Chabod, corso XXVI Febbraio, corso Saint-Martin-de-Corléans, via Monte Vodice, corso Battaglione Aosta, via Léxert, via Capitano Chamonin, via Monte Grivola, via Chambéry, rotatoria di viale Partigiani, via Festaz, via Torino e arrivo in via Garibaldi.