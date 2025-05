L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che:

- per consentire l’esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza al km. 8+900 della SR 47 di Cogne, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri dal km 8+850 al km 8+950 (Chevril), nel Comune di Aymavilles, dalle ore 8.00 di domani, giovedì 8 maggio alle ore 17.00 di venerdì 11 luglio 2025 (impianto attivo h24).