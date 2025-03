Concerti ed approfondimenti al Forte di Bard per celebrare gli 80 anni della Liberazione

La musica e l’arte come veicolo di valori universali come la libertà, la democrazia, i diritti e la solidarietà sociale: nell’anno dell’80° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo, il Forte di Bard organizza un palinsesto di appuntamenti musicali e culturali che vedono protagonisti artisti che hanno fatto di questi temi un cardine della loro attività artistica.



Sabato 5 aprile 2025, alle ore 16.00, nell’ambito della mostra Emilio Vedova, questa è pittura, si terrà la conferenza Emilio Vedova: da partigiano alla lotta per i diritti, focus sull’impegno civile del grande artista con Claudio Spadoni, storico e critico d’arte. La prenotazione è obbligatoria chiamando lo 0125 833811 o scrivendo a prenotazioni@fortedibard.it. L’accesso all’incontro, seguito da una visita guidata, è incluso nel biglietto di ingresso alla mostra (intero 12,00 euro, ridotto 10,00).

Due i concerti che si svolgeranno, alle ore 21.00, nella tensostruttura allestita in Piazza d’Armi. Giovedì 24 aprile 2025, alla vigilia delle celebrazioni dell’Anniversario della Liberazione, è in programma il concerto di Cisco Bellotti e gli ex Modena City Ramblers (MCR), Riportando tutto a casa 30 anni dopo. Il live prende il nome dell’iconico lavoro uscito trent’anni fa targato MCR in cui Cisco ha militato come front man per 15 anni. Cisco ha deciso di “riportare a casa” alcuni dei suoi vecchi amici che avevano contribuito alla nascita di quel disco, ancora amatissimo dal pubblico. La formazione che affiancherà Cisco sarà formata da: Luciano Gaetani, colui che ha dato inizio al progetto artistico MCR, Marco Michelini al violino, da sempre braccio destro musicale di Luciano, Roberto Zeno, storico batterista dei MCR e “Kaba” Cavazzuti, produttore artistico e membro storico della band. Non mancheranno alcuni compagni di viaggio degli ultimi anni di Cisco: Bruno Bonarrigo al basso, Max Frignani alle chitarre ed Enrico Pasini alla fisarmonica e alla tromba. Altri componenti protagonisti del tour saranno Giovanni Rubbiani alla chitarra e Alberto Cottica alla fisarmonica, oltre al suonatore di pipe e cornamuse Massimo Giuntini.



Sabato 3 maggio 2025 un appuntamento da non perdere per coloro che vogliono immergersi nella musica di uno dei maestri più influenti del rock italiano del secondo dopoguerra, Giorgio Gaber. Banda Gaber racconta il sig. G è il titolo dello spettacolo che vuole essere un omaggio/racconto tramite canzoni e aneddoti, del noto cantautore milanese. Tra i brani più celebri La libertà, canzone in cui esprime il valore della libertà e come questa sia connaturata all'uomo e al suo vivere in società. La storica formazione di musicisti che per oltre vent’anni ha accompagnato Gaber nei suoi concerti in giro per l’Italia è composta da: Luigi Campoccia e Luca Ravagni alla tastiera; Claudio de Mattei al basso; Gianni Martini alla chitarra; Corrado “Dado” Sezzi e Gianni Cerone alla batteria e Luca Nesti, voce e ideatore dello spettacolo. La volontà della band non è quella di apparire come una semplice tribute band, bensì quella di onorare l’unicità e le emozioni che solo Gaber era in grado di trasmettere con la sua musica.

Il concerto sarà introdotto da un talk con immagini di repertorio inedite di Gaber con Paolo Dal Bon, presidente della Fondazione Giorgio Gaber e Daniele Lucca, operatore culturale, Club Tenco.



I biglietti dei concerti sono in prevendita su Midaticket.it e Ticketone.it.