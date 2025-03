Il Truffatore: Incontro con Francesco Casolo a Pont-Saint-Martin

La Commissione di gestione della Biblioteca comunale M. Capra e l’Amministrazione comunale invitano a partecipare a una serata speciale dal titolo "Quattro chiacchiere con Francesco Casolo". Lo scrittore, docente e sceneggiatore, già autore della saga “La salita dei Giganti, la saga dei Menabrea”, presenterà il suo ultimo romanzo, Il Truffatore, edito da Feltrinelli. Un’opportunità unica per conoscere più da vicino l’autore e scoprire la sua nuova creazione in un dialogo che si preannuncia affascinante, moderato dalla giornalista Martina Praz.

Francesco Casolo, milanese di nascita e residente a Gressoney La Trinité, è un autore poliedrico e apprezzato. Docente di Storia del cinema presso l'Istituto Europeo di Design (Ied), ha scritto numerosi libri, tra cui Stanotte guardiamo le stelle (2016), tradotto in Francia, e I ragazzi hanno grandi sogni (2018), oltre a essere sceneggiatore del cortometraggio pluripremiato Baradar. Il suo ultimo lavoro si distacca dalla narrativa precedente per l’approfondimento della psicologia di un truffatore e delle dinamiche oscure che si nascondono dietro al sistema bancario.

Il Truffatore si immerge nel mondo di Fabio Montari, un giovane banker spregiudicato che, dopo una serie di difficili eventi personali, si ritrova a truffare i suoi clienti, inizialmente in piccole quantità ma ben presto in maniera sempre più sistematica. In questa storia di ambizione, rimorso e tradimento, l’autore indaga la psicologia di chi si trova a fare delle scelte moralmente discutibili, gettando una luce inquietante su un sistema bancario che sembra più vulnerabile di quanto si possa pensare. Il romanzo si sviluppa attraverso il rapporto tra Fabio e Angelo Cantuzzi, un anziano imprenditore che, nonostante le sue ricchezze, non riesce a fare i conti con un lutto che lo segna profondamente. La loro amicizia diventa il fulcro di una trama che esplora il tradimento, le motivazioni umane e le conseguenze delle scelte che sembrano banali ma che, in realtà, possono condurre a un abisso senza ritorno.

L’incontro, che si terrà presso il Centre Culturel di Villa Michetti, è realizzato in collaborazione con la Libreria Mondadori di Ivrea e l'ingresso sarà libero, senza necessità di prenotazione. Un’occasione imperdibile per tutti coloro che vogliono scoprire da vicino la penna di Francesco Casolo, esplorando le tematiche profonde e attualissime del suo nuovo romanzo.

L'appuntamento è un’occasione unica per confrontarsi con un autore che, attraverso le sue parole, saprà coinvolgere e stimolare la riflessione su temi di grande rilevanza sociale e culturale.