Ad Aosta unione di fede e cultura cubana con la Santa Messa in onore della Signora della Carità del Cobre

23 marzo 2025, la Cattedrale di Aosta si prepara ad accogliere una Messa speciale dedicata alla Signora della Carità del Cobre, la patrona del popolo cubano. La celebrazione, organizzata dall’Associazione Donne Latino-Americane della Valle d’Aosta “Uniendo Raices” OdV, avrà inizio alle 10:30 e sarà presieduta dal Vescovo di Aosta, Monsignor Franco Lovignana. Un’occasione di grande significato spirituale, culturale e di comunione, che vedrà la partecipazione di numerose personalità, tra cui l’Ambasciatrice di Cuba in Italia, la Sig.ra Mirta Granda Averhoff, che rappresenta il suo paese presso importanti organismi internazionali, come la FAO, il PAM e l’IFAD a Roma.

La figura della Signora della Carità del Cobre occupa un posto centrale nella fede dei cubani, simbolo di speranza, protezione e benedizione per la nazione. La sua immagine, venerata non solo a Cuba ma in numerose comunità di emigrati cubani nel mondo, rappresenta un punto di unione e spiritualità per un popolo che ha affrontato sfide storiche significative. La Messa dedicata a Lei sarà, quindi, non solo un atto di devozione, ma anche un atto di memoria collettiva, un momento per riscoprire la forza che la fede può dare nelle difficoltà e per celebrare le radici di una cultura che affonda le sue radici nella storia, nella lotta e nell’amore per la propria terra.

Un momento particolarmente toccante della Messa sarà l’esibizione musicale della soprano cubana Amor Lilia Perez Lopez, che eseguirà un brano dell’Ave Maria di composizione cubana del XIX secolo, scritto da Claudio Brindis de Salas. L'accompagnamento musicale sarà affidato alla pianista Arianna Oquendo Zaragoza e al violinista Luis Felipe Hector, che con la loro arte contribuiranno a rendere ancora più solenne e coinvolgente questa celebrazione. La musica, in questo contesto, si fa strumento di preghiera e di unione, unendo la bellezza dell’arte con la profondità della fede.

Questo evento, che è aperto a tutti, rappresenta una rara opportunità di incontrare non solo una parte della cultura cubana, ma anche di riflettere sul significato universale della carità, della protezione e dell’amore materno. La Signora della Carità del Cobre è per i cubani, e per molti altri fedeli nel mondo, un segno tangibile della presenza di Dio che guida e protegge il suo popolo. Celebrarla significa riaffermare la speranza che, come Maria ha accolto e custodito Gesù, così lei continua a custodire i cuori dei suoi devoti in ogni parte del mondo.

La Messa in onore della Signora della Carità del Cobre non è solo una celebrazione religiosa, ma un incontro tra culture, una testimonianza di fede che travalica i confini geografici. Sarà un’opportunità per la comunità valdostana di entrare in contatto con un pezzo di Cuba, di riflettere sulla sua storia e sul suo patrimonio spirituale, e di vivere un’esperienza di unione nella preghiera.

Tutti sono invitati a partecipare a questa Messa speciale, un momento che promette di essere non solo un atto di devozione, ma anche un’occasione per rafforzare il legame di fraternità tra le persone, di qualsiasi origine e cultura, sotto il segno della carità e della speranza.