Pollein: Il Consiglio progetta la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

L’assemblea ha dato mandato all’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Émilius di organizzare e gestire i procedimenti necessari all’avvio di uno studio finalizzato alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Questo progetto coinvolge i comuni dell’Unité Mont-Émilius, che comprende Brissogne, Charvensod, Fénis, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe e Saint-Marcel, con Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Aymavilles e Verrayes che parteciperanno attraverso una convenzione che ha l’obiettivo di avviare lo studio di fattibilità.

Il Sindaco di Pollein, Angelo Filippini, ha sottolineato l'importanza di tale iniziativa, evidenziando come la costituzione delle CER rappresenti un’opportunità fondamentale per il Comune e per l’intera Unité nel ridurre progressivamente la dipendenza dalle fonti fossili, con benefici concreti sia per l’ambiente che per l’economia locale. La creazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, regolamentata da una delibera della Giunta regionale e finanziata attraverso il programma regionale FESR 2021/2027, rappresenta un passo decisivo verso la sostenibilità energetica, rafforzando la resilienza territoriale.

Oltre a questo provvedimento di rilievo, il Consiglio comunale ha approvato la proroga della convenzione relativa ai progetti di inclusione attiva presso i comuni dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius, confermando l’impegno verso politiche sociali inclusive e sostenibili. È stata inoltre sancita una nuova convenzione con il Tribunale di Aosta per l'esecuzione di lavori di pubblica utilità, rafforzando ulteriormente le sinergie tra istituzioni locali.

Infine, un altro importante atto deliberativo ha riguardato l'approvazione della convenzione tra il Comune di Quart e quello di Pollein per la compartecipazione alla spesa del servizio mensa scolastica. Questo accordo, relativo all'anno scolastico 2024/2025, riguarda gli utenti non residenti iscritti alla mensa per le scuole dell’infanzia e primarie, un’iniziativa che rafforza la collaborazione intercomunale in ambito educativo.

La seduta del Consiglio comunale di Pollein si è conclusa con il consolidamento di iniziative che spaziano dalla sostenibilità energetica alla collaborazione interistituzionale, confermando l’impegno del Comune per un futuro più inclusivo e verde.