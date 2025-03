L'importanza del Volontariato: un esempio di solidarietà e impegno nella lotta contro il tumore femminile

Il risultato è stato possibile grazie all’impegno di tante persone che hanno creduto nella causa e si sono attivamente coinvolte nelle diverse attività solidali organizzate durante la settimana dedicata.

"Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno contribuito attivamente alla raccolta di fondi", affermano Raffaela Longo, Presidente dell’Associazione Viola, e Tiziana Frassy, Vice-presidente, con il supporto del Direttivo e delle tante "Violette" volontarie. Il denaro raccolto sarà utilizzato per continuare a finanziare i progetti di supporto alle donne e alle loro famiglie che affrontano la difficile battaglia contro il tumore.

Le attività che hanno portato al successo della raccolta fondi sono state molteplici: dalla consueta iniziativa “Scusa Mimosa, ma la VIOLA è un’altra cosa”, alla gara goliardica SCIBOBONDO 2025, dai “Gratta e vinci solidali” al Concerto dei Cori Femminili dell’Associazione Chorus Inside VdA, fino alla corsa camminata “Just the Woman I Am”. Ogni evento ha visto la partecipazione entusiasta di cittadini e realtà locali che, con il loro impegno, hanno contribuito a un fine comune di grande valore sociale.

Un ringraziamento particolare va a coloro che hanno reso possibile la riuscita di queste iniziative. Tra questi, Martino de “Le frittelle di Giò e Martino”, Alberto Fadda del Bar Saint Georges di Aosta, e i partner come Kopacup di Mirko Granato, Erbavoglio Anselmo, Confezioni Eliseo e Gelateria Elisir, che hanno contribuito all’iniziativa "Gratta e vinci solidali". Anche lo Sci Club Gran San Bernardo, con una donazione parte del ricavato della gara SCIBOBONDO 2025, ha dato il suo fondamentale contributo.

Anche l'arte e la musica sono state protagoniste: il Concerto dei Cori Femminili, organizzato da Chiara Machet, ha visto la partecipazione di gruppi come Les Dames de la Ville, Coro Viva Voce e il Coro la Vie est Belle, che hanno donato il loro talento per raccogliere fondi e sensibilizzare sul tema del tumore femminile. Clara Joly, Presidente dell'Associazione “Non ti scordar di me”, ha dedicato del tempo alla causa, offrendo viole nel comune di Brusson, mentre Le Funivie Piccolo San Bernardo, come ogni anno, hanno supportato economicamente l'Associazione.

Le amministrazioni locali non sono state da meno: i sindaci di Aosta, Aymavilles, Arnad, Brusson, La Thuile, Saint-Vincent e Verrès hanno accolto l'Associazione nelle loro piazze, consentendo l’organizzazione di eventi e momenti di sensibilizzazione. Un doveroso riconoscimento va anche a Rita Maiorino, responsabile della Biblioteca di Champdepraz, per l’impegno organizzativo nella corsa/camminata inclusiva "Just the woman I Am", un'iniziativa che ha coinvolto un pubblico ampio e variegato.

Tuttavia, uno degli elementi fondamentali di queste iniziative è stato il costante impegno delle "Violette" volontarie, il cuore pulsante dell’Associazione. Senza il loro lavoro instancabile e la loro dedizione, sarebbe stato impossibile raggiungere questi traguardi. Il volontariato, infatti, è la chiave di volta di queste iniziative: è grazie alla passione e all’amore per una causa comune che è possibile realizzare progetti concreti a sostegno delle donne malate di tumore.

Un grazie speciale, infine, va a tutti coloro che hanno dato il loro sostegno, in particolare a Elio e Andrea, che hanno offerto un aiuto costante e immancabile. Il risultato di questa campagna di solidarietà non è solo un importo economico, ma un messaggio di speranza, di unione e di forza, che dimostra come, quando si lavora insieme, si possano raggiungere obiettivi straordinari.

Il volontariato, infatti, non è solo un supporto pratico, ma anche un potente messaggio di solidarietà che sa dare concretezza alla speranza e migliorare la qualità della vita di chi ne ha più bisogno. L’iniziativa dell’Associazione Viola è un esempio di come la comunità possa essere il vero motore del cambiamento, mettendo sempre al centro le persone e le loro necessità.