Lunedì 24 marzo il kick-off meeting del progetto Agrihealth

Sarà la suggestiva cornice della Sala Archi candidi del Forte di Bard a ospitare, nella mattinata del prossimo lunedì 24 marzo, l’evento di lancio del progetto Interreg Italia-Svizzera Agrihealth. Acronimo di “AGRIfood by-product for enhanced sustainable Human hEAlth and plantar defence”, esso si pone l’obiettivo di valorizzare gli scarti delle coltivazioni agricole e agroalimentari per dare vita a molecole bioattive da impiegare per la formulazione di fitofarmaci naturali, nutraceutici e cosmetici.

L’iniziativa, beneficiaria di uno stanziamento pari a 636.921 euro per parte italiana e di 118.465 franchi svizzeri di contributo federale in seno alla programmazione 2021/2027, vede l’Institut Agricole Régional nei panni di capofila italiano accanto all’azienda ticinese Linnea SA nei panni di capofila svizzero. Vi prendono inoltre parte in veste di partner il Dipartimento di scienze del farmaco dell’Università del Piemonte Orientale e l’azienda anche essa ticinese Sferalp SA, con il sostegno del consorzio ortofrutticolo Orto VdA, della Farmacia Dottor Nicola, dell’azienda Atelier des Idées.

L’accoglienza dei partecipanti è prevista a decorrere dalle 10:30, mentre l’inizio del kick-off meeting è fissato alle 11:00 con i consueti saluti istituzionali delle autorità regionali, dei professionisti valdostani e ticinesi, dell’autorità di gestione del programma Interreg Italia-Svizzera. Prenderà poi la parola Sabina Valentini, responsabile dell’Unità laboratori di analisi IAR, al fine di esplicare nel dettaglio scopi e strutturazione del nuovo progetto Agrihealth, peraltro orientato a una maggiore sostenibilità ambientale nonché alla promozione del concetto di economia circolare.

Seguiranno ancora gli interventi di Umberto Ciriello, chief R&D officer di Linnea SA, Jean Daniel Coïsson, professore associato presso l’Università del Piemonte Orientale, e Michele Müller, direttore generale dell’azienda Sferalp SA, volti a illustrare il contributo progettuale dato da ciascun beneficiario. A chiudere la mattinata di lavori, sarà, in ultima analisi, l’apporto di Andrea Nicola per la Farmacia Dottor Nicola e l’Atelier des Idées e di Alessandro Neyroz per Orto VdA, che tracceranno in prospettiva le applicazioni pratiche nei rispettivi campi cosmetico, nutraceutico e agroalimentare.

Al termine dell’evento di lancio, indicativamente attorno alle 13:00, sarà servito ai presenti un buffet a base di piatti dello chef dell’Institut Agricole Régional Danilo Salerno. Tutte le preparazioni saranno studiate per richiamare la finalità ultima del progetto, ovverosia il recupero degli scarti, e realizzati con avanzi o materie prime a chilometro zero.