La Valle d’Aosta si sta affermando sempre più come un esempio di inclusività nel settore del turismo, dello sci e delle attività all'aria aperta

Il progetto ha visto la partecipazione attiva degli Assessorati al Turismo, Sport e Commercio, allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, e alla Sanità, Salute e Politiche sociali. Saranno proprio i rispettivi assessori, Giulio Grosjacques, Luigi Bertschy e Carlo Marzi, martedì 18 marzo, dalle ore 9 alle ore 13, all’albergo etico Comtes de Challant di Fénisa, a presentare i risultati ottenuti e le prospettive future, evidenziando gli sforzi compiuti per migliorare l'accessibilità e l'inclusività nella nostra regione.

L'iniziativa, che ha ottenuto il supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministro per le disabilità, si è sviluppata in collaborazione con numerosi partner locali. Tra questi, l’Office du Tourisme, l’Associazione valdostana maestri di sci, l’Unione valdostana guide di alta montagna, l’ADAVA, l’AVIF, il Co.Di.Vda e molte altre realtà del territorio, che insieme hanno messo in campo azioni concrete per migliorare l'accessibilità delle strutture ricettive e delle aree sciistiche, rendendo così il turismo valdostano più accogliente per le persone con disabilità.

Il progetto ha incluso una serie di azioni cardine, come la mappatura delle strutture sciistiche e delle attività ricettive, interventi per migliorare l’accessibilità delle infrastrutture, e la realizzazione di tirocini per persone con disabilità, con l’obiettivo di promuovere l’integrazione e la partecipazione attiva. Inoltre, sono stati organizzati corsi di formazione per maestri di sci, guide alpine e altri operatori del turismo, così come giornate dedicate alla neve e arrampicate per permettere a tutti di sperimentare l'offerta turistica invernale in modo inclusivo.

L'incontro di martedì sarà anche l’occasione per illustrare i risultati raggiunti e le prospettive di sviluppo futuro. Le istituzioni, insieme agli esperti del settore, presenteranno i vari momenti progettuali che hanno fatto della Valle d’Aosta un esempio di come turismo, sport invernali e attività outdoor possano diventare strumenti di inclusività. Un'occasione per riflettere sul futuro di una regione che si impegna ogni giorno per abbattere le barriere, creando un’offerta turistica capace di rispondere alle esigenze di tutti.

Questo evento non solo segna un'importante pietra miliare per la Valle d’Aosta, ma anche per il turismo accessibile in Italia, confermando l’impegno delle istituzioni valdostane nell’offrire pari opportunità a tutti, indipendentemente dalle loro capacità fisiche. Un passo importante verso un futuro più inclusivo e accogliente per tutti coloro che desiderano vivere e scoprire le bellezze naturali della nostra regione.