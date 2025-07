Corri in pigiama per non lasciarli soli

C’è un pigiama che non si indossa per dormire. È quello dei piccoli pazienti oncologici che trascorrono le giornate tra corsie e stanze d’ospedale, spesso lontani dalla quotidianità della scuola, degli amici, del gioco. È a loro che è dedicata la Pigiama Run, la corsa solidale promossa dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che quest’anno si svolgerà venerdì 26 settembre 2025 in contemporanea in tante città italiane, tra cui anche Aosta.

L’appuntamento valdostano, ormai atteso e partecipato, si terrà al Parco Puchoz a partire dalle 17, con il via ufficiale alla corsa alle ore 19. Ma più che una gara, sarà una grande festa popolare, aperta a tutti: si può correre o camminare, l’importante è farlo in pigiama. Perché quel gesto semplice e un po’ buffo diventa potente se fatto insieme, per un fine comune: stare accanto ai bambini malati e alle loro famiglie.

Sotto la guida generosa e instancabile del presidente Salvatore Luberto, la LILT Valle d’Aosta – APS si mobilita con entusiasmo per dare visibilità a una causa che tocca nel profondo. L’intero ricavato delle iscrizioni sarà infatti devoluto a sostegno dei piccoli pazienti oncologici valdostani, contribuendo ad alleviare il peso di percorsi di cura lunghi e complessi, e offrendo un segno concreto di vicinanza.

«È un’occasione per dimostrare che la solidarietà non ha bisogno di grandi gesti, ma solo di piccoli passi fatti insieme – spiega Luberto –. Ogni partecipante sarà parte di una rete che unisce sport, empatia e sostegno alla comunità».

Per partecipare basta iscriversi sul sito ufficiale della manifestazione (www.pigiamarun.it/aosta). E se proprio il pigiama non si trova… va bene anche una vestaglia o una fantasia colorata: ciò che conta è esserci, per dire con forza che nessun bambino deve affrontare la malattia da solo.

Ensemble, même en pyjama, nous pouvons faire la différence.