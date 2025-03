Printemps Théâtral – Deuxième soirée

La 44e édition du Printemps Théâtral, organisée par la Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) et soutenue par la Région Autonome Vallée d'Aoste dans le cadre de la Saison Culturelle 2024-2025, présentera, samedi 22 mars à 21h, au Théâtre Splendor, les compagnies La Ville de Cordèle de Jovençan et Lé-z-amì dou patoué de Nus. La soirée sera aussi animée par des pauses musicales avec Loris Damarino et Marcello Giometto.

Voici les infos supplémentaires :

La Ville de Cordèle

« Cazemir i Moulin Rouge »

(Casimiro al Moulin Rouge)

Pièce écrite par Laurent Viérin

Consultant en réalisation : Livio Viano

Présentatrice : Armanda Montrosset

Lumière et Musique : Paolo Comé

Acteurs : Elisa Bérard, Kristel Bérard, Barbara Bionaz, Mélodie Bionaz,

Sylvie Bionaz, André Blanc, Martino Nelson Brunodet, Dénis Cabraz,

Alyzée Angelica Comé, Étienne Comé, René Curtaz, Hélène Godioz,

Élodie Quendoz, Gènie Quendoz, Terence Tessarin et Laurent Viérin

Une pièce… Casimiro & C. au Moulin Rouge ? S’annonce amusant !

« Cette année, nous accueillons Alyzée Angelica Comé et Martino Nelson Brunodet parmi les jeunes de la compagnie, et aussi le retour de Terence Tesserin », dit Armanda Montrosset, la présidente depuis le début de La Ville de Cordèle. « La pièce de cette année est née par hasard d'une blague dans le choix du thème à développer et nous espérons que le public s'amusera autant que nous lors des répétitions. »

Petite histoire de La Ville de Cordèle

La Ville de Cordèle est née en 1979 grâce à Armanda Montrosset, au curé de la paroisse Andreino Colliard et aux jeunes de Jovençan. Son nom évoque le lieu où s'étaient établis les Salasses et où, tout près de la chapelle Saint-Georges, il y a encore des ruines d'une tour médiévale. Chaque année, le 1er février (fête patronale de Jovençan), elle joue des pièces pour le bon humour du pays.

Au Printemps Théâtral à partir de 1980, sauf quelques éditions, La Ville de Cordèle propose toujours des pièces autour des problèmes sociaux et politiques de la vie quotidienne valdôtaine et des valdôtains.

Lé-z-amì dou patoué

« Dé to tchéca pou ché fae »

(Di un po' tutto... può darsi)

Pièce écrite par Fabio Henriod

Acteurs : Claire Campier, Philippe Campier, Denise Chabloz,

Luca Elex, Fabio Henriod, Stephanie Mathiou, Micaela Noz,

Pier Giorgio Mosquet et Elena Rosset

Une pièce… problèmes résolus ou illusions ?

« Ce sera une pièce amusante pour tout le monde, public et nous, qui sommes toujours heureux de revenir au Printemps, même si le temps sur scène semble toujours trop court après des mois de répétitions », dit Luca Elex, président de Lé-z-amì dou patoué depuis 2012 et acteur. « Et pour ce qui me concerne, l'engagement au théâtre n’est pas toujours facile à concilier avec le travail, mais reste un moment de légèreté sans prix. »

Petite histoire de Lé-z-amì dou patoué

Née en 1997 par la volonté de Germain Vuillermoz « pour l'amour du pays et pour ne pas laisser mourir le patois », la troupe est formée par des acteurs très vifs et brillants, qui jouent des pièces écrites par eux-mêmes et qui ont la volonté de s’amuser et d’amuser les spectateurs.

Pour la compagnie, le Printemps Théâtral est toujours un grand et attendu événement qui permet de faire du théâtre et de maintenir vivante la tradition en racontant des histoires drôles ou en revisitant la vie quotidienne avec humour, ironie et passion, pour s’améliorer et pour ne pas oublier les ancêtres et leurs œuvres !