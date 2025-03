La Valle d’Aosta e La Thuile protagoniste della Coppa del Mondo

Il Presidente della Regione Renzo Testolin e l’Assessore al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques, in rappresentanza del Governo regionale, esprimono grande soddisfazione per le giornate valdostane di Coppa del Mondo di La Thuile e per la splendida vittoria di Federica Brignone.

L’intera comunità valdostana ha risposto con entusiasmo all’evento che ha riportato il nome della Valle d’Aosta all’attenzione mediatica mondiale e che ha coinvolto il circuito di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Malgrado le condizioni atmosferiche che hanno costretto gli organizzatori a intervenire ripetutamente sulla pista per permettere lo svolgimento delle gare, e che comunque hanno costretto a rinunciar alla disputa di una discesa libera, tutta la macchina organizzativa ha lavorato alacremente per consentire alle atlete di disputare le prove e agli spettatori di assistere alle performance delle protagoniste.

“Dopo le positive esperienze di Breuil-Cervinia e Cogne – sottolinea il Presidente della Regione Renzo Testolin – anche a La Thuile la Valle d’Aosta ha dato prova di grande efficienza e di organizzazione di alto livello. Ho ancora negli occhi la prova di Federica, ma anche il lavoro incessante di tutti, dal Comitato organizzatore a tutti i volontari che a vario livello hanno operato per rendere queste due giornate direi indimenticabili. Il messaggio che la Valle d’Aosta lancia dopo queste due giornate è di una regione che può trovare posto tra le località di livello della Coppa del Mondo, grazie a una sinergia tra istituzioni e territorio. Un grazie quindi a tutti coloro che per questo hanno lavorato: al comitato organizzatore che si è fatto trovare pronto, alla comunità di La Thuile che ha saputo esprimere al meglio la propria capacità organizzativa e di ospitalità, ai tanti valdostani che si sono dati appuntamento attorno alla straordinaria “Franco Berthod” per festeggiare soprattutto lo sport."

“Il grande lavoro organizzativo - dichiara l’Assessore al Turismo, Sport, Commercio, Giulio Grosjacques – ha dato i suoi frutti, consentendoci di vivere delle giornate straordinarie caratterizzate da un buon successo di pubblico che premia gli sforzi compiuti per avere una manifestazione di questa importanza. La Valle d’Aosta che è emersa dalle riprese televisive rappresenta una cartolina ideale per i tanti appassionati degli sport invernali ed è un utile veicolo promozionale per i tanti turisti che mano lo sci. A La Thuile si è chiusa un’altra grande manifestazione internazionale e altre sfide ci aspettano, a cominciare dall’attesissimo Trofeo Mezzalama e dalle tappe valdostane del Giro d’Italia. È un successo dell’intera Valle d’Aosta e voglio ringraziare tutti coloro che a diverso livello si sono adoperati per la grande riuscita dell’evento che ha consegnato la nostra regione tra le grandi tappe di Coppa del Mondo.”