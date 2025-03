Skyway Monte Bianco protagonista del docu-film ArchitetturaAlpinA, il primo progetto di ricerca sull’architettura di montagna che diventa cinema

rchitetturAlpinA, il nuovo progetto dell’Associazione Architetti Arco Alpino, nasce dall’esigenza di descrivere le condizioni che presiedono alla realizzazione di un’architettura di qualità̀, e raccontare come questa si possa trasformare in uno strumento per consentire il lavoro, lo studio e la vita quotidiana delle persone e delle comunità nei territori alpini.

Lo scopo è comunicare la montagna quale elemento nobile, ma complesso e fragile, che va compreso e capito per poter essere rispettato e preservato.

10 opere, dieci siti, dieci luoghi e territori emblematici.

10 racconti ricchi di passione, attenzione e amore.

10 intuizioni che hanno avviato processi di profonda trasformazione cambiamento.

10 esempi di rispetto per il passato e investimento sul futuro.

10 progetti di rispetto e tutela di natura e paesaggi e di cura delle comunità locali.

10 Ordini Architetti riuniti in associazione per raccontare e valorizzare l’architettura alpina.

10 storie di buona architettura che diventa motore di valorizzazione territoriale, di tensione verso la sostenibilità ambientale, di promozione di coesione sociale e impegno per il futuro delle nuove generazioni.

---

L’Associazione Architetti Arco Alpino è composta dagli Ordini degli Architetti PPC di Aosta, Belluno, Bolzano, Cuneo, Novara e Verbano Cusio Ossola, Sondrio, Torino, Trento, Udine e Vercelli.

Tra le iniziative più significative attivate dall’Associazione, il premio Rassegna di Architettura Arco Alpino e la mostra fotografica itinerante Attraverso le Alpi.