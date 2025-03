Dans le cadre de la Saison Culturelle 2024/2025 et des Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste 2025, l’Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénétationnelles propose, jeudi 20 mars 2025 à 20h30, au Théâtre Splendor d’Aoste, le spectacle de stand-up Handicapée Méchante, avec l’humoriste française Lilia Benchabane, à l’occasion de la Journée Internationale de la Francophonie.

Avec Handicapé Méchante, Lilia Benchabane livre un spectacle original et audacieux. Elle explore le handicap et ses enjeux avec un humour décontracté, offrant une réflexion légère et percutante. À travers un récit personnel et des observations universelles, elle aborde des questions complexes avec une approche décomplexée et accessible.

Née en 1997, Lilia Benchabane est une humoriste française. Malvoyante depuis la naissance et albinos, elle souffre d’un manque de mélanine qui l’empêche de voir les détails. Elle fait rapidement de son handicap, une force, et commence à en rire avec ses amis au lycée. Elle étudie l’économie à l’université de Lille, avant de monter sur scène afin de partager sa passion de toujours. Lilia est également chroniqueuse dans La Bande Originale, l’émission de Nagui sur France Inter. En 2024 elle publie son livre Ma vie est un blind test aux éditions Solar Bien-être. En plus de son spectacle, Lilia Benchabane est très active sur ses réseaux sociaux, elle cumule déjà des milliers de vues !