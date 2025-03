Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione strutturale del sovrappasso di via Roma al di sopra della rotatoria tra via Mont Gelé e la Sr17 per Roisan, tramite un’ordinanza sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione nel tratto della Ss26 interessato dai lavori, in vigore dal 17 marzo al 12 aprile dalle ore 8 alle ore 24:

senso unico alternato regolato da un semaforo per un tratto di circa 100 metri;

limite di velocità di 30 km/h.