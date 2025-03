Per consentire l’esecuzione dei lavori di posa di una torre di raffreddamento al servizio dell’ospedale “Parini”, tramite un’ordinanza sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione in via Chaligne, all’altezza del civico n. 1, in vigore mercoledì 19 marzo dalle ore 7 alle ore 11:

chiusura al traffico veicolare e pedonale, a eccezione dei mezzi utilizzati dall’impresa, con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada;

senso unico alternato regolamentato da movieri da e per l’ospedale Parini a monte, e per la camera mortuaria a valle;

eventuale restringimento della sede stradale con corsia asimmetrica e limite massimo di velocità a 20 km/h.