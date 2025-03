“Eldorado” di Mathieu Volpe e “Tutti uccidono” di Francesco Puppini arrivano al Cinema de la Ville

"Siamo felici di poter condividere con il pubblico valdostano queste due opere che hanno coinvolto tanti professionisti valdostani e che hanno dimostrato, una volta di più, la grande disponibilità e collaborazione da parte del territorio", spiega Alessandra Miletto, direttrice della Film Commission Vallée d'Aoste. "Per questo, la società di produzione Dispàrte ha deciso di tornare due volte a girare in Valle, perché ha trovato qui ottimi professionisti e un supporto straordinario da tutti i soggetti coinvolti. Ora, in un momento di difficoltà per le società di produzione indipendenti, è il momento di sostenere i film anche in sala".

Eldorado (Belgio/Italia, 2023, 19'13") è un racconto di frontiera, girato tra La Thuile, Pré-Saint-Didier e Aymavilles. Il film segue la storia di Awa, una donna originaria del Camerun che lavora come conducente di mezzi battipista. Durante un turno notturno, Awa incontra un giovane migrante che cerca disperatamente di attraversare il confine con la Francia. Aiutarlo potrebbe essere per lei l’unico modo di fare pace con un senso di colpa che la tormenta. Nel cast, Diane Onana e Frank Onana.

Tutti uccidono (Italia, 2024, 16'56") è un corto drammatico girato tra Antagnod, Extrepiéraz (Brusson) e il Col de Joux. Il film racconta il ritorno di Giacomo in Valle d’Aosta per il funerale del fratello Pietro, assassinato in circostanze misteriose. Deciso a scoprire la verità, Giacomo si scontra con il silenzio ostile della comunità e della sua stessa famiglia. Man mano che si avvicina alla verità, il giovane diventa bersaglio della stessa intolleranza che ha portato alla morte di Pietro e si rende conto di non appartenere più al posto che un tempo chiamava casa. Nel cast figurano Francesco Patanè, nel ruolo del protagonista, e i valdostani Bobo Pernettaz, che interpreta il padre Luca e recita in patois, e Jean Paul Dal Monte.

Alla serata di proiezione, con ingresso a pagamento, saranno presenti anche i protagonisti dei film.