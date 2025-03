Dal FAI Giovani di Aosta un’ immersione nell’artigianato valdostano con Enrico Massetto

Il Gruppo Giovani della Delegazione FAI di Aosta conduce i propri soci in un’immersione nell’artigianato valdostano: ad accompagnarli sarà uno dei nomi più noti, l’artigiano Enrico Massetto. Il prossimo sabato 15 marzo, alle 14:30 e alle 16:00, sono in programma due turni di visite guidate al laboratorio dello scultore e artista “papà” del Greundzo, sito in frazione Preille 3, a Saint-Pierre.

I gruppi, di circa una ventina di partecipanti ciascuno, saranno dapprima accolti dai volontari del FAI Giovani e successivamente guidati nel laboratorio dallo stesso Massetto. Egli spiegherà loro i segreti e le curiosità di alcune delle sue opere già realizzate o in fase di lavorazione, mostrando più di una chicca e pezzo unico che portano la sua firma.

Per partecipare, è gradita la prenotazione tramite e-mail all’indirizzo: aosta@faigiovani.fondoambiente.it.

Chi è Enrico Massetto

Enrico Massetto è un volto celebre del panorama regionale, tanto da aver confezionato l’apprezzato ciondolo stambecco della Foire de Saint-Ours 2019. Dopo una carriera da art director per uno studio di videogiochi a Milano, ha aperto un laboratorio dedicato alla sua passione: la scultura, che negli anni lo ha portato a guadagnare per ben cinque volte il podio della Millenaria.

La sua creazione più famosa è, come detto, il Greundzo, l’immaginario mammifero che abita nei boschi della Valle d’Aosta, cui ha dato vita in una accattivante commistione tra elementi tradizionali e design moderno. Le sue sculture, ma anche i suoi bassorilievi in noce, acero e cirmolo, ritraggono spesse volte animali immaginari o reali che diventano divertenti caricature, oppure scene di una socialità tipicamente locale.