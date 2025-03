La Valle d’Aosta protagonista su Rai5

L’Assessorato del Turismo, Sport e Commercio comunica che è in programma sabato 8 marzo, alle ore 20.40, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, la proiezione dell’anteprima della puntata che il programma Di là dal fiume e tra gli alberi ha dedicato alla città di Aosta, a Cogne e ad altri luoghi del Parco nazionale del Gran Paradiso e che Rai5 manderà in onda domenica 9 marzo alle 21.15. Il titolo del docufilm è Aosta, una Roma tra le Alpi, per la regia di Monica Ghezzi, produzione di Rai Cultura. A introdurre la serata saranno il Presidente della Regione Renzo Testolin, l’Assessore regionale al Turismo Giulio Grosjacques, il Direttore di Rai5 Piero Alessandro Corsini e la regista Monica Ghezzi.

La serie Di là dal fiume e tra gli alberi vuole sviluppare un format già collaudato in programmi televisivi trasmessi da Rai Italia, Rai 5 e Rai 3: “Fuori Binario”, “Isole”, “Lungo il fiume e sull’acqua”, “Terre d’autore”, “Bellezza in bicicletta”. Tutti programmi che hanno in comune uno sguardo “di là dal fiume e tra gli alberi”, metafora del saper viaggiare tra il genere umano, guardando oltre le apparenze, scovando il “nascosto”, fermandosi spesso per scoprire l’identità di un territorio attraverso i suoi abitanti. E sempre in modo rispettoso, anche se spesso disincantato e, a tratti, ironico.

Per raccontare Aosta e la Valle, Monica Ghezzi ha utilizzato voci e volti di persone che in maniera diversa e in settori differenti sono l’espressione delle peculiarità e dell’identità della Valle d’Aosta: l’alpinista Hervé Barmasse, la guardia parco Stéphanie Béthaz, lo storico Alessandro Celi, lo scrittore di viaggi Denis Falconieri, l’ex minatore Benvenuto Mei, il « sarto di legni esausti » Bobo Pernettaz , la direttrice d’orchestra Stephanie Praduroux, la regista televisiva Ai Nagasawa, la scrittrice Valeria Tron e la pittrice Barbara Tutino.

L’ingresso alla proiezione dell’anteprima di “Aosta, una Roma tra le Alpi” è libero e gratuito.