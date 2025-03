Venerdì 7 marzo 2025, alle ore 18:00, presso il Salone Ducale del comune di Aosta, si terrà la presentazione del libro Salviamo l’Europa. Otto parole per riscrivere il futuro di Michele Bellini. Il volume affronta le principali sfide politiche ed economiche che l'Europa si trova ad affrontare, dalla transizione verde alla digitalizzazione, fino al rafforzamento della democrazia e della sovranità condivisa.

L'evento prevede un dibattito con la partecipazione dell'autore, esperto di affari europei e consulente politico, con un passato presso la Scuola di Affari Internazionali di Sciences Po e l'Istituto Jacques Delors. Accanto a lui interverranno Patrik Vesan, professore associato presso l'Università della Valle d'Aosta, e Federica Zoja, giornalista di RAI Valle d’Aosta. La moderazione sarà affidata a Margaux Truc di Milieu Consulting.

Relatori

Michele Bellini: autore del libro, specializzato in affari europei e diplomazia economica, ha lavorato nella direzione della Scuola di Affari Internazionali di Sciences Po a Parigi e ha contribuito alla fondazione dell'Académie Notre Europe presso l'Istituto Jacques Delors. Attualmente, è consulente politico e responsabile delle politiche europee del Partito Democratico della Lombardia.

Patrik Vesan: professore associato di Scienza politica all'Università della Valle d'Aosta, è politologo esperto di politiche pubbliche, lavoro, welfare, sviluppo locale e governance europea. Co-direttore di Politiche sociali/Social policy (Il Mulino), è Segretario generale della Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta e Consigliere nazionale di Assifero (Associazione Italiana Fondazioni ed Enti Filantropici).

Federica Zoja: giornalista con un'importante carriera internazionale, ha iniziato la sua attività nella stampa economica nazionale a Milano, per poi trasferirsi a Bruxelles nei primi anni 2000, dove ha seguito le istituzioni europee per testate italiane ed europee come ItaliaOggi, ApCom e Le Soir. Dal 2005 al 2009 ha operato come corrispondente in Nord Africa e Medio Oriente per alcune delle principali testate italiane, tra cui Avvenire, Il Sole 24 Ore e Radio24, occupandosi di politica ed economia regionale. Dal 2021 è una giornalista Rai, redattrice della Tgr Valle d'Aosta.

Margaux Truc: ricercatrice e analista presso Milieu Consulting, si occupa di studi per le istituzioni europee in diversi ambiti delle politiche pubbliche, con un focus particolare sul finanziamento della transizione energetica e sul funzionamento del mercato interno europeo.

Il libro

Salviamo l'Europa. Otto parole per riscrivere il futuro affronta i cambiamenti epocali che stanno ridefinendo il ruolo dell'Unione Europea nello scenario globale. A partire dall'invasione russa dell'Ucraina, il libro esplora le trasformazioni economiche, sociali e politiche necessarie per garantire una sovranità condivisa e il rafforzamento della democrazia europea. Attraverso otto parole chiave, l'autore propone una riflessione sulle sfide del presente e le strategie per costruire un futuro sostenibile e inclusivo per l'Europa. L'evento offrirà un'importante occasione di confronto su questi temi, coinvolgendo esperti e pubblico in un dibattito aperto e stimolante.