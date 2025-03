L'arte di Barbara Pellandino: un successo travolgente alla Galleria Lilium di Perosa Argentina

Un pubblico entusiasta e numeroso, che ha sfidato la pioggia e il freddo, ha decretato il pieno successo della personale “Esplorazioni Figurative” di Barbara Pellandino, inaugurata alla Galleria d'Arte Lilium di Perosa Argentina, in Via Roma 55. L’esposizione, che resterà visibile fino al 19 marzo, ha catturato l'attenzione degli spettatori con la sua straordinaria ricchezza di dettagli e la maestria dell'artista.

Con delicatezza, eleganza e maestria, Barbara Pellandino ha saputo immortalare una serie di personaggi reali e immaginari in una raffinata esplorazione figurativa. Tra le opere spiccano figure emblematiche come il geniale Salvador Dalí, reso con un tocco di riconoscibile surrealismo, e la fascinosa Malefica, personaggio ispirato alla celebre creatura disneyana.

Non mancano, inoltre, omaggi al Continente Nero, con i suoi mille volti che si riflettono in ogni pennellata, e una serie di opere dedicate agli amici animali: tra queste, un'affascinante tartaruga, simbolo di saggezza e pazienza, e un splendido pappagallo, che esplode di colori vividi e di vita.

Un altro elemento ricorrente e simbolico nelle sue opere sono le rose, che emergono come un delicato fil rouge che attraversa tutta la mostra, aggiungendo un tocco di sensualità e grazia alla visione artistica di Pellandino.

L'incontro, oltre ad essere un successo sotto il profilo artistico, ha visto la partecipazione di numerosi amici, familiari, parenti e simpatizzanti, ma anche di residenti, mass media e turisti, tutti entusiasti di immergersi nell’universo figurativo dell'artista. Un delizioso rinfresco ha poi completato l’evento, dando modo a tutti i presenti di socializzare e di condividere l’esperienza dell’inaugurazione.

La Galleria Lilium ha dimostrato, ancora una volta, di essere un luogo privilegiato per l’arte contemporanea, capace di ospitare mostre che non solo celebrano la bellezza, ma che stimolano anche il pensiero e l’immaginazione. La mostra di Barbara Pellandino è stata senza dubbio un appuntamento imperdibile per gli appassionati di arte e per tutti coloro che vogliono scoprire un nuovo linguaggio figurativo capace di mescolare realtà e fantasia con eleganza.

La personale “Esplorazioni Figurative” di Barbara Pellandino è aperta al pubblico fino al 19 marzo presso la Galleria d’Arte Lilium di Perosa Argentina, in Via Roma 55. Un’occasione unica per entrare nell’affascinante mondo di un’artista capace di trasformare ogni figura in un’opera di straordinaria bellezza.