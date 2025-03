A Perosa Argentina primavera di incontri; salute, arte e animali per una società più inclusiva

, attesissimi, i Venerdì per stare meglio in Val Chisone (To), un’iniziativa che si tiene presso Spazio Campana a Perosa Argentina, in Via Roma 17. Si tratta di momenti di accoglienza conviviale e di riflessione, aperti a chiunque voglia partecipare e sempre caratterizzati da contenuti istruttivi e arricchenti.

Il primo incontro si terrà il 7 marzo alle 18:30, con un tema importante e di grande attualità: "Animali cittadini come noi: diritti e doveri". L’incontro sarà a cura dei volontari dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (O.I.P.A.), con la partecipazione di Gabriella Cascio e Josè Pavia. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico verso una società sempre più inclusiva e tollerante anche nei confronti degli animali, veri e propri cittadini con diritti e doveri.

Il venerdì successivo, 14 marzo, alle 10, presso il C.S.T., si terrà "Giochiamo con Milu", un momento di gioco e interazione per bambini. Alle 18:30, sempre da Spazio Campana, si terrà una conferenza dal titolo "Brevi cenni sui principi base della pet therapy", con Gabriella Cascio. Questo incontro ha l’obiettivo di approfondire come gli animali, con il loro amore incondizionato, possano offrire un supporto prezioso nell'affrontare le difficoltà della vita, specialmente durante la malattia o nei momenti difficili, quando troppo spesso le persone si allontanano.

Il 21 marzo alle 18:30, Giuliana Salvai e Diego Scursatone discuteranno di un tema molto delicato: "Fragilità e genio: il ruolo della psiche nell'arte". La conferenza esplorerà come molti artisti e scrittori, noti o meno noti, siano stati tormentati dall'incomprensione della società e dalle difficoltà economiche. Si pensi a figure come Camille Claudel, Van Gogh ed Emilio Salgari, che, a causa delle troppe ingiustizie, sono diventati vulnerabili, ma proprio in questa fragilità hanno trovato la forza di esprimere il loro genio.

Infine, il 28 marzo, alle 18:30, il professor Emanuele Bergamini offrirà una riflessione su un tema sempre più urgente: "Desiderio e violenza: nuove generazioni tra progettualità e impotenza". Un incontro dedicato a comprendere le difficoltà che le nuove generazioni affrontano nel bilanciare desideri, speranze e la realtà di una società che spesso sembra offrire pochi spazi per realizzare i propri sogni.