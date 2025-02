Valle d’Aosta all’avanguardia nelle CER: il progetto di Edileco vince il Premio Innovazione SMAU

Edileco, società cooperativa valdostana specializzata in costruzioni e riqualificazioni ecocompatibili, sta promuovendo le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in territori strategici come la Valle d'Aosta, l'Alessandrino e il Biellese. L'obiettivo è generare valore ambientale e sociale, favorendo la transizione energetica e rafforzando la coesione delle piccole comunità. Le CER coinvolgono cittadini, imprese e enti locali nella produzione e condivisione di energia rinnovabile, riducendo la dipendenza dalle reti centralizzate e creando opportunità economiche locali.

In Valle d'Aosta, dove il 73% dei comuni ha meno di 5.000 abitanti, Edileco sta promuovendo le CER come strumento per incentivare l’autosufficienza energetica e sostenere lo sviluppo delle attività locali. Il progetto, avviato nel 2024, ha già portato alla nascita di 6 CER, organizzate in 8 configurazioni di autoconsumo condiviso con una capacità complessiva di 2,25 MWp. L'iniziativa ha ricevuto il Premio Innovazione SMAU, confermato per il suo impegno nel settore energetico.

Le CER rappresentano una risposta alle sfide dei piccoli comuni, che costituiscono il 69,9% dei comuni italiani. La Valle d'Aosta, con 73 comuni sotto i 5.000 abitanti, è particolarmente vulnerabile al rischio di spopolamento. Le CER contribuiscono a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, promuovendo attività economiche locali e sostenibili.

Edileco ha avviato la costituzione di 4 CER in Valle d'Aosta, che gestiranno 16 impianti da fonti rinnovabili per una potenza superiore a 1,25 MWp. Questi impianti soddisferanno il fabbisogno energetico di oltre 400 famiglie. Edileco sta inoltre sviluppando CER nel Biellese e nell'Alessandrino, con impianti capaci di coprire il fabbisogno di oltre 360 famiglie.

Le CER offrono vantaggi economici, come contributi del PNRR fino al 40% per l'installazione di impianti nei comuni sotto i 5.000 abitanti, e un compenso per l’energia prodotta. Questo modello non solo contribuisce alla transizione energetica, ma rafforza anche il senso di comunità, contrastando lo spopolamento e promuovendo lo sviluppo sostenibile. Con il suo impegno, Edileco sta dimostrando come la transizione energetica possa essere un'opportunità di crescita per le piccole comunità.