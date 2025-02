La collaboration entre le Fort de Bard et l’Agence France-Presse, l’une des principales et plus prestigieuses agences de presse au monde, se renouvelle. Après le succès de « Non c’è più tempo » qui a exploré en 2024 les conséquences des changements climatiques sur la planète, l’exposition Contrastes. Récits d’un monde en équilibre vise à nouveau à secouer les consciences et à offrir des pistes de réflexion sur le monde contemporain.

L’exposition, qui se tiendra dans les salles de l'Opera Mortai du Fort de Bard du 8 mars au 20 juillet 2025, se compose de 84 photographies mettant en lumière les oppositions et les inégalités qui marquent la société et les pays du monde entier. De l’économie à la guerre, des traditions culturelles au monde de l’art et du spectacle, sans oublier l’urgence climatique et l’urbanisation galopante. Ce sont là quelques-uns des thèmes principaux du projet qui met en parallèle non seulement des contextes différents et lointains, mais aussi des situations de contrastes internes aux mêmes réalités sociales, des Amériques à l’Europe, de l’Asie à l’Afrique, offrant ainsi une grande fresque d’un monde de plus en plus instable : le nôtre.

L’exposition sera inaugurée le vendredi 7 mars à 18h00.

L’AFP

L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une couverture 24h/24 des événements mondiaux dans tous les secteurs. Avec un réseau de plus de 450 photographes à travers le monde, le Service Photographique International de l’AFP est reconnu pour sa qualité et sa diversité, et reçoit chaque année les principaux prix internationaux dédiés au photojournalisme. Construite sur l’expérience de ses photographes et photo éditeurs, l’offre photographique de l’AFP est complétée par les productions de plus de 70 agences partenaires.

Horaires

Mardi-vendredi : 10h00 / 18h00

Samedi, dimanche et jours fériés : 10h00 / 19h00

Lundi : fermé

Tarifs

Entrée générale : 12,00 € | Réduit : 10,00 € (plus de 65 ans) | Réduit : 6,00 € (19-25 ans)

Gratuit : détenteurs d’un Abonnement Musées Piemonte Valle d’Aosta et Abonnement Musées Lombardia Valle d’Aosta ; Membership Card Forte di Bard, moins de 18 ans.