La Valle d'Aosta è già avanti, ma il Governo vuole sperimentare dove non serve

L'Assessore regionale Carlo Marzi ha voluto fare chiarezza in merito alla recente decisione del Ministero guidato dalla Ministra per le Disabilità la leghista Alessandra Locatelli, di estendere la sperimentazione della legge di riforma della condizione di disabilità a tutte e 20 le regioni italiane, portando così il tema al centro del dibattito pubblico e politico.

Il provvedimento riguarda aspetti fondamentali della riforma, come la valutazione di base, l’accomodamento ragionevole, la valutazione multidimensionale e la creazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, strumenti cruciali per migliorare la vita delle persone con disabilità in Italia.

Marzi, rispondendo a quanto dichiarato da alcune forze politiche valdostane, ha sottolineato come la Regione Valle d'Aosta stia già affrontando questi temi da tempo, spesso in anticipo rispetto ad altre realtà. “Rispetto alle dichiarazioni politiche di alcune forze nazionali valdostane, è opportuno ricordare che in Valle d’Aosta, il tema della disabilità è già stato preso in carico da tempo, in particolare per quanto riguarda i progetti di vita, che sono uno degli aspetti centrali della riforma”, ha commentato l'Assessore.

Marzi ha evidenziato come la Valle d'Aosta sia stata tra le prime regioni a istituire l'Unità di Valutazione Multidimensionale della disabilità, un organismo che ha già dato avvio a ben 156 progetti di vita, rispondendo così in maniera concreta alle esigenze dei cittadini. “Gli esperti nazionali, che abbiamo coinvolto durante gli eventi per la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, ci hanno confermato che la nostra Regione è stata pioniera in questo settore”, ha aggiunto Marzi, riferendosi ai contributi degli esperti che hanno partecipato alla redazione delle linee guida della legge di riforma.

Un aspetto che Marzi ha voluto precisare riguarda la differenza operativa tra la Valle d'Aosta e le altre regioni. Mentre infatti la maggior parte delle regioni si avvale della piattaforma INPS per gestire l’iter amministrativo, la nostra Regione, grazie a uno specifico statuto, gestisce autonomamente l'intero processo, in collaborazione con il sistema INPS regionale. “È necessario rafforzare la sede INPS locale”, ha affermato l'Assessore, “per gestire il carico di lavoro aggiuntivo derivante dall’ampliamento della sperimentazione, come già avviene in altre regioni italiane. Confidiamo nel supporto dei rappresentanti della Lega Valle d'Aosta per portare questa esigenza a livello nazionale”.

Con l’introduzione di 11 nuove province che si aggiungono alle 9 già individuate in precedenza, il Ministero ha garantito che la sperimentazione riguarderà ora tutto il territorio nazionale. Un aspetto che Marzi ha sottolineato riguarda la necessità di coordinamento tra la piattaforma nazionale INPS e quella regionale per assicurare che l’intero processo amministrativo sia funzionale e ben gestito, evitando sovrapposizioni e disfunzioni.

Infine, Marzi ha ribadito l'importanza dell'attenzione che la Ministra Locatelli ha riservato alla Valle d'Aosta, spingendo la regione a migliorare ulteriormente il suo sistema di servizi per le persone con disabilità. “La presenza e il sostegno della Ministra Locatelli ci sprona a continuare a lavorare sul percorso intrapreso”, ha sottolineato l’Assessore, parlando della revisione della legge regionale 4 del 2018. Con la costituzione della Cabina di regia e del Tavolo tecnico-politico, la Regione sta lavorando a stretto contatto con le realtà del mondo della disabilità per aggiornare e potenziare il sistema regionale di interventi e servizi, migliorando le possibilità di autodeterminazione previste dalla normativa.

In questo contesto, la Valle d'Aosta dimostra di essere all'avanguardia nella gestione delle politiche sociali a favore delle persone con disabilità, cercando costantemente di anticipare le necessità dei cittadini, anche in vista dell’applicazione della riforma nazionale. Il lavoro congiunto tra istituzioni locali e nazionali rappresenta un passo fondamentale verso un sistema più inclusivo ed efficiente.