Confagricoltura Valle d'Aosta: Prima storica assemblea e creazione del Consiglio di Amministrazione

La Valle d'Aosta è pronta a vivere un evento storico che segnerà un nuovo capitolo per l’agricoltura regionale. Il 28 febbraio 2025, alle ore 10:30 in seconda convocazione, presso la sede zonale di Champdepraz, Confagricoltura Valle d'Aosta terrà la sua prima assemblea ufficiale. Questo incontro non solo rappresenta un punto di arrivo per il cammino dell'associazione, ma soprattutto un inizio fondamentale per il futuro dell’agricoltura nella nostra regione.

Un momento di grande importanza, commenta con entusiasmo Danna Morena, Coordinatrice Regionale di Confagricoltura Valle d’Aosta: “Questa è la prima assemblea ufficiale per Confagricoltura in Valle d'Aosta, e rappresenta una tappa fondamentale per il nostro territorio. Creare un Consiglio di Amministrazione è un passo decisivo per consolidare la nostra presenza e il nostro impegno. La Confagricoltura di montagna ha bisogno di una struttura forte e di un’anima che sappia rispondere alle sfide che ci attendono. Insieme, possiamo costruire un’agricoltura più sostenibile e competitiva, capace di valorizzare al meglio le risorse locali.”

La riunione, convocata dal Commissario e Vice Presidente Nazionale di Confagricoltura, Luca Brondelli di Brondello, affronterà temi cruciali per il rilancio e la crescita del settore agricolo valdostano. Tra i punti all’ordine del giorno, figurano aspetti di grande rilevanza per il futuro dell’associazione e della comunità agricola montana, tra cui:

Modifica Statutaria, per adeguare l’associazione alle nuove necessità del settore.

Relazione del Commissario con approvazione del rendiconto, un’occasione per fare il punto sulle risorse e le attività svolte.

Rinnovo delle cariche confederali, per rafforzare la leadership e l’organizzazione.

Determinazione delle quote associative, un passaggio fondamentale per sostenere economicamente l’attività dell’associazione.

Varie ed eventuali, per aprire a discussioni e proposte in vista del futuro.

Questa assemblea segna un momento di grande dinamismo per Confagricoltura Valle d’Aosta, un’occasione per consolidare la presenza dell’associazione sul territorio e rafforzare la sua capacità di essere un interlocutore privilegiato per le istanze agricole locali. La creazione del Consiglio di Amministrazione, in particolare, rappresenta un passo importante verso la strutturazione dell’organizzazione, per rendere Confagricoltura sempre più in grado di affrontare le sfide dell’agricoltura montana in un contesto di forte evoluzione e necessità di innovazione.

Il settore agricolo valdostano, infatti, ha un grande potenziale che può essere valorizzato solo attraverso il lavoro di squadra, l’innovazione, e la sostenibilità. Con una struttura organizzativa più solida e orientata verso il futuro, Confagricoltura Valle d’Aosta si prepara a essere il punto di riferimento per le aziende agricole della regione, unendo tradizione e modernità, protezione dell’ambiente e competitività sul mercato.

Il 28 febbraio, dunque, non sarà solo una data da segnare sul calendario: sarà l'inizio di una nuova era per l’agricoltura della Valle d’Aosta, un'era che guarda con fiducia alle opportunità di sviluppo e che punta a rafforzare il legame tra il territorio e chi lo vive ogni giorno, attraverso il lavoro agricolo.