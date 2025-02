Costituzione dell'Ente Strumentale per i Servizi alla Persona: Primo Incontro tra Regione e Sindacati

L'incontro ha avuto come tema principale la presentazione dei risultati di uno studio commissionato dalla Regione, finalizzato alla creazione di un nuovo Ente Strumentale destinato alla gestione dei servizi alla persona. La Regione, rappresentata dal Presidente e dall’Assessore alla Sanità, ha illustrato il progetto, con il supporto di un consulente esterno, evidenziando alcuni punti chiave.

Il nuovo Ente avrà la forma giuridico-amministrativa di un Ente pubblico economico e, come descritto durante l’incontro, inizialmente includerà il personale socio-sanitario assistenziale ed educativo della Società di Servizi, come assistenti sociali, educatrici, oss e operatori di sostegno. A questi si aggiungeranno il personale dei Centri di Educazione Assistita (CEA) regionali, i centri diurni per disabili, e delle Microcomunità per anziani delle Unités.

Un altro aspetto fondamentale riguarda il contratto collettivo che si applicherà a questo personale, il quale sarà regolato dal contratto collettivo regionale di lavoro del Comparto Unico. Inoltre, tutti i dipendenti coinvolti conserveranno il proprio trattamento giuridico e previdenziale di provenienza, senza subire modifiche immediate in tal senso.

Le Organizzazioni Sindacali hanno preso atto delle informazioni ricevute e si sono riservate di fare ulteriori approfondimenti, soprattutto in merito agli aspetti giuridici e contrattuali. Hanno inoltre richiesto di ricevere una copia dello studio presentato durante l’incontro per poterlo esaminare con maggiore dettaglio. Fin dall’inizio, le sigle sindacali hanno ribadito il loro impegno a migliorare la condizione contrattuale del personale della Società di Servizi e a tutelare la natura professionale e l’inquadramento giuridico del personale regionale e delle Unités.

Infine, le organizzazioni sindacali hanno assicurato che terranno aggiornato tutto il personale coinvolto, organizzando anche delle assemblee sul territorio regionale, in modo che ogni lavoratore possa essere informato su ogni sviluppo relativo alla creazione dell'Ente Strumentale e alle implicazioni che questo avrà sul suo trattamento lavorativo e professionale.