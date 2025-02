Camere Commercio Alpmed, sviluppo economico, infrastrutture e competitività al centro del confronto

L’evento ha rappresentato un'importante occasione di confronto e riflessione sulle strategie per favorire lo sviluppo economico, il rafforzamento delle infrastrutture transfrontaliere e la competitività delle imprese in un contesto euroregionale.

L’Associazione Les CCI ALPMED, che raccoglie le Camere di Commercio di Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Sardegna, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur e Corsica, ha come obiettivo primario quello di creare un'area economica integrata che favorisca la crescita, l'innovazione e la collaborazione tra le regioni aderenti. Durante l’assemblea, l’attenzione si è concentrata in particolare su due temi cruciali: l’incremento della connettività e l’accessibilità ai mercati attraverso investimenti mirati nelle infrastrutture di trasporto e nei collegamenti transfrontalieri.

Roberto Sapia ha illustrato il ruolo strategico della Valle d’Aosta all’interno di questa rete: “La Valle d’Aosta ha un ruolo chiave nell’ambito dell’Euroregione ALPMED, in quanto snodo fondamentale per la connettività tra Italia e Francia. La nostra partecipazione a questo tavolo di discussione ci permette di lavorare in sinergia con le altre regioni per promuovere politiche di sviluppo sostenibili e per intercettare risorse strategiche a supporto delle nostre imprese.”

Sapia ha sottolineato anche la necessità di investire in settori strategici per garantire una crescita economica duratura. “È essenziale investire su mobilità, digitalizzazione e innovazione. La Valle d’Aosta ha le potenzialità per diventare un modello di gestione sostenibile delle risorse, valorizzando il turismo di qualità e rispettando l’ambiente. Con politiche mirate, possiamo fare in modo che la nostra regione diventi un esempio virtuoso di sviluppo integrato e sostenibile.”

Inoltre, l’assemblea ha affrontato il tema della programmazione europea 2025-2026, con un focus su come le regioni ALPMED possano collaborare per migliorare la competitività delle imprese locali. Sapia ha evidenziato l'importanza di rafforzare il coordinamento tra le diverse realtà regionali per intercettare i finanziamenti europei, soprattutto nei settori chiave come il turismo, l'industria, la sostenibilità ambientale e la ricerca applicata. “L’obiettivo è lavorare insieme per attrarre risorse da Bruxelles e sviluppare progetti innovativi che possano migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e favorire un ambiente imprenditoriale favorevole alla crescita”, ha affermato il Presidente della Chambre Valdôtaine.

Tra le altre priorità discusse, si è posto l’accento sull'importanza di politiche comuni in ambito formativo e occupazionale. In particolare, si è parlato di come adattare il mercato del lavoro alle nuove sfide tecnologiche e della necessità di creare nuove competenze professionali per le giovani generazioni. “La formazione è una delle leve principali per affrontare le sfide del futuro. Le regioni ALPMED devono collaborare per sviluppare percorsi formativi che rispondano alle esigenze delle imprese e preparino i lavoratori alle nuove professioni richieste dal mercato”, ha dichiarato Sapia.

Da sx Bertrand Velon (Direttore CCI Auvergne-Rhônes-Alpes), Paolo Bertolino (Segretario Generale Unioncamere Piemonte), Eric Ferrieres (Direttore CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur), Philippe Renaudi (Presidente CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur), Dario Gallina (Presidente CC Torino), Roberto Sapia (Presidente Chambre Valdotaine), Vitaliano Vitali (Segretario Generale Chambre Valdotaine), Stéphan Gueydon (Direttore CCI Var).

L’assemblea si è conclusa con la conferma dell’impegno della Chambre Valdôtaine a promuovere azioni concrete per il rafforzamento della competitività e dell’attrattività economica della Valle d’Aosta nel contesto dell’Euroregione. In questo quadro, la collaborazione con le altre Camere di Commercio aderenti all’Associazione Les CCI ALPMED diventa fondamentale per favorire lo sviluppo di un'economia integrata e sostenibile.

Concludendo, Sapia ha ribadito: “Abbiamo la responsabilità di fare squadra per creare opportunità di crescita, non solo per le imprese, ma per l’intero territorio. La Valle d’Aosta è pronta a fare la sua parte in questo ambizioso progetto euroregionale, per garantire un futuro prospero e innovativo alle generazioni future.”