Peccati in Gola: Savoir&Faire VdA sostiene chi cura, ma spesso dimentica di prendersi cura di sé

Fondata con l’obiettivo di supportare gli Assistenti Personali e gli Operatori Socio Sanitari della Valle d'Aosta, l’associazione si è sempre distinta per il suo approccio umano e concreto, cercando di rispondere alle reali esigenze di chi ogni giorno si dedica al supporto degli altri, spesso a discapito del proprio benessere.

Un progetto significativo che incarna appieno questo spirito è "Peccati in gola!", ideato proprio da Savoir&Faire in collaborazione con la dottoressa Martina Gobbi, biologa nutrizionista. Il progetto nasce da una riflessione profonda sulle difficoltà che le professioniste dell’assistenza, in particolare le donne, incontrano nel conciliare le esigenze lavorative con quelle personali.

"Il sacrificio invisibile di chi cura, trascurandosi" è un concetto che Stefano Ghidoni sottolinea con forza, evidenziando come molte donne, nel campo dell’assistenza, siano costrette a mettere in secondo piano i propri bisogni, anche quelli più elementari come una corretta alimentazione.

"Spesso, queste professioniste si ritrovano a mangiare in modo disorganizzato o inappropriato, a causa di turni di lavoro frenetici e della poca disponibilità di tempo per sé stesse. Ciò può portare a squilibri nutrizionali che si manifestano in stanchezza cronica, disturbi emotivi e anche nell’aumento della predisposizione a malattie", afferma Ghidoni, mettendo in luce la gravità di una situazione che troppo spesso resta nell’ombra.

Il progetto "Peccati in gola!" si propone proprio di andare incontro a queste problematiche, aiutando le professioniste ad adottare uno stile alimentare equilibrato, che tenga conto delle loro esigenze e delle specifiche necessità legate al lavoro che svolgono. Ghidoni afferma: "Vogliamo sostenere le donne che, purtroppo, spesso trascurano la loro salute nutrizionale per concentrarsi completamente sulle persone che accudiscono". Il percorso offerto dall’associazione, che include consulenze nutrizionali gratuite, è un’opportunità concreta per queste lavoratrici di ricevere il supporto di esperti per migliorare le proprie abitudini alimentari.

Il messaggio di Savoir&Faire è chiaro: la cura di sé non deve essere un lusso, ma un diritto per chi si dedica agli altri. La possibilità di partecipare gratuitamente alla ricerca-studio per il recupero delle buone abitudini alimentari è una risorsa preziosa che permette alle professioniste di prendersi cura della propria salute senza trascurare il benessere degli altri. La mail info@savoirefairevda.it è la via per prenotare una visita-colloquio e intraprendere un percorso di miglioramento che non si limita alla nutrizione, ma va a incidere positivamente su una serie di aspetti legati al benessere fisico e mentale.

L'iniziativa di Savoir&Faire VdA dimostra ancora una volta l'importanza di un’associazione che non solo promuove la formazione e l’aggiornamento professionale, ma che, soprattutto, è attenta alle reali esigenze umane dei propri iscritti. Come afferma Ghidoni, "Non possiamo parlare di benessere a livello professionale senza prima prenderci cura di noi stessi". E proprio attraverso progetti come "Peccati in gola!", l’associazione sta dando voce a chi spesso resta invisibile, mettendo in primo piano la salute e la vita di chi ogni giorno si dedica agli altri.