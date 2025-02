Aosta: Arrivati i primi arredi per Piazza Papa Giovanni XXIII, soddisfazione di Cometto

Con l’arrivo dei primi arredi in Piazza Giovanni XXIII, uno degli angoli più suggestivi della città, il progetto di riqualificazione delle piazze sta iniziando a prendere forma, portando con sé nuove opportunità di fruizione e di socializzazione per tutti.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un progetto complessivo che prevede il rinnovo degli arredi urbani in diverse aree strategiche della città, tra cui anche Corso Garibaldi, con la promessa di rendere questi spazi più accoglienti, vivaci e funzionali. I lavori, avviati dalla Giunta municipale sotto la guida del sindaco Gianni Nuti, sono finanziati grazie a una generosa donazione ricevuta dall’Ente nel 2020 e si prefiggono l’obiettivo di trasformare queste piazze in luoghi di sosta, incontro e relax.

"Con il progetto, vogliamo rendere le piazze di Aosta non solo più belle, ma anche più vivibili. Ciò che ci guida è la voglia di rendere ogni angolo della città un posto dove i cittadini possano sentirsi accolti e a loro agio", afferma Corrado Cometto (nella foto), assessore competente, sottolineando l'importanza di lavorare per un ambiente che favorisca il benessere collettivo. "Abbiamo lavorato con attenzione e dedizione per valorizzare questi spazi, affinché non siano solo dei luoghi di transito, ma delle vere e proprie perle da vivere ogni giorno".

A fare da protagonista, in Piazza Giovanni XXIII, sarà una grande isola fissa con fioriere dotate di sedute, pensate per offrire un'area di sosta comoda e piacevole, circondata da una vegetazione variegata che porterà freschezza e colore. In parallelo, il recupero e la valorizzazione di Piazza Roncas prevede la sistemazione della fontana e l'introduzione di nuovi arredi. Corso Garibaldi, con la sua importanza storica, sarà arricchito da numerose fioriere tonde in acciaio, che ospiteranno alberelli, fiori e arbusti, creando un'atmosfera accogliente e armoniosa.

Un aspetto particolarmente interessante del progetto è il riutilizzo delle sedute monoblocco in pietra bianca e nera, attualmente presenti in Piazza Giovanni XXIII, che saranno trasferite in altre zone della città, contribuendo a una valorizzazione globale dello spazio urbano. "Il riuso degli arredi esistenti è una scelta che riteniamo fondamentale. Non si tratta solo di fare spazio per il nuovo, ma di integrare il passato con il presente in un'ottica di continuità e rispetto per il nostro patrimonio", aggiunge Cometto, spiegando come ogni dettaglio del progetto sia stato pensato per una città che cresce, ma che non dimentica le sue radici storiche.

La sistemazione degli arredi in queste piazze è solo una parte di un piano più ampio che mira a dare nuova vita anche ad altre aree centrali di Aosta. "Il nostro obiettivo non è solo trasformare le piazze, ma anche promuovere una riflessione più ampia su come possiamo migliorare la qualità della vita urbana, creando spazi che stimolino la socialità e la vivibilità", conclude Cometto.

Con l’arrivo dei primi arredi e l’imminente installazione in Corso Garibaldi, è chiaro che Aosta sta entrando in una nuova fase di sviluppo, in cui bellezza, funzionalità e benessere vanno di pari passo. L’augurio è che questo progetto possa rappresentare non solo un miglioramento estetico, ma anche un segno tangibile di una città più inclusiva e accogliente, pronta ad affrontare le sfide del futuro.