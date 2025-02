Presentato a Torino il progetto Samba che coinvolge anche il Conservatoire de la Vallée d’Aoste

Anche la direttrice del Conservatoire de la Vallée d’Aoste, Marinella Tarenghi, ha partecipato alla presentazione del progetto di promozione del benessere psicofisico e contrasto ai fenomeni di disagio psicologico ed emotivo della popolazione studentesca universitaria (SAMBA). L’iniziativa, promossa dal Ministero dell'Università e Ricerca (MUR), è coordinata dall’Università di Torino in collaborazione con Politecnico di Torino, Università di Pollenzo, Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Conservatorio Statale di musica Giuseppe Verdi di Torino e Istituto Musicale pareggiato della Valle d’Aosta.

All’evento, svolto all’interno del salone del Rettorato dell’Università di Torino, sono intervenuti Stefano Geuna, Rettore dell’Università di Torino, Stefano Corgnati, Rettore del Politecnico di Torino, Nicola Perullo, Rettore dell’Università di Pollenzo, Laura Valle, Vicedirettrice dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Francesco Pennarola, Direttore del Conservatorio Statale di musica Giuseppe Verdi di Torino, Marinella Tarenghi, Direttrice dell’Istituto Musicale pareggiato della Valle d’Aosta e Daniela Converso, Direttrice del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino e referente del Progetto SAMBA.

Creare un ambiente di apprendimento e una cultura organizzativa che promuovano la salute, il benessere e la sostenibilità, attraverso l’implementazione, la sperimentazione e il trasferimento di approcci innovativi, è alla base di SAMBA. Il progetto ha l’obiettivo di ampliare la conoscenza dei comportamenti di salute, dei fattori di rischio e di protezione, nonché delle condizioni di benessere psicologico e della qualità della vita universitaria, ponendo inoltre attenzione agli studenti fuori sede e agli studenti stranieri, che sono risultati più a rischio dal punto di vista dell’adattamento delle relazioni sociali. In particolare, le attività previste dall’iniziativa prevedono: supporto psicologico individuale e di gruppo, supporto per studenti e studentesse con difficoltà nello studio, interventi per fronteggiare e gestire l’ansia e migliorare le strategie di coping, per il contrasto alle dipendenze e ai comportamenti dannosi per la salute, per promuovere gli stili di vita salutari attraverso la partecipazione a laboratori che avranno al centro il cibo e l’alimentazione, o che si avvarranno dell’ausilio dell’arte e della musica per alimentare il benessere. Ampio spazio è dedicato anche alle attività motorie (il programma di wellness & training prevede gruppi di cammino, pilates, yoga, rinforzo muscolare).

Il progetto, che coinvolge una platea di circa 120.000 studenti e studentesse, è stato finanziato dal MUR con un budget totale di più di 2.500.000 euro compresa la parte di incentivo delle discipline sportive.

Marinella Tarenghi: «L’istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta ha aderito da subito con entusiasmo al progetto interistituzionale SAMBA, in quanto da sempre ha manifestato un’attenzione particolare alla cura del benessere psico-fisico dei propri studenti. Oltre al servizio di counseling psicologico, l'attività laboratoriale prevede la realizzazione di cortometraggi co-condotti da psicologi ed esperti dei linguaggi artistici, nei quali gli studenti saranno attori e fruitori, con un approccio multidisciplinare che mira a promuovere un equilibrio psicofisico più stabile e consapevole, potenziando le risorse individuali e collettive».