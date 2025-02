Il comune di Aosta aderisce a “M’illumino di meno” 2025

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale aderisce alla campagna di sensibilizzazione e comunicazione dedicata al risparmio di energia su scala internazionale “M’illumino di meno”, dal 2023 divenuta “Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili” con l’istituzione da parte del Parlamento italiano attraverso la legge n. 34/2022.

L’adesione all’iniziativa, giunta alla sua 21ª edizione, si attuerà con il tradizionale spegnimento dell’impianto di illuminazione esterna delle facciate del Palazzo Municipale e del porticato lungo via Xavier de Maistre e piazza Chanoux, nonché, come già lo scorso anno, dei lampioni sulla piazza dalle ore 18 alle ore 20 di domenica 16 febbraio.

Inoltre, anche per il 2025 l’Amministrazione comunale adotterà il decalogo predisposto dalla trasmissione “Caterpillar” per la campagna informativa come atto d’indirizzo per le prossime deliberazioni in materia di sensibilizzazione individuale e collettiva con riguardo ai temi dell’ambiente.

La Giornata del risparmio energetico degli stili di vita sostenibili è stata indetta per la prima volta dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar”, in onda su Radio2 Rai, il 16 febbraio 2005, giorno dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, venendo, da allora, riproposta ogni anno con successo sempre crescente, con l'obiettivo di coinvolgere privati e istituzioni in uno spegnimento simbolico di tutto quello che è possibile spegnere per far calare i consumi energetici, a cominciare dai monumenti e piazze nelle principali città italiane ed europee, e attirare l'attenzione sui temi del risparmio delle fonti di energia. ./.



Dal 2017, M’illumino di Meno è insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica. La campagna riceve inoltre i patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e di diversi Ministeri.

M’illumino di Meno, infine, si svolge sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo.