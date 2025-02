Trakcare, un sistema in evoluzione per migliorare la sanità regionale

"L'Usl è impegnata in un costante monitoraggio delle funzionalità del nuovo sistema informativo attraverso un dialogo continuo con il fornitore", ha dichiarato l'Assessore alla sanità Carlo Marzi, rispondendo all'interpellanza del gruppo Lega Vallée d'Aoste sul sistema informativo ospedaliero Trakcare, adottato dall'Ausl della Valle d'Aosta.

La questione è stata sollevata dal Consigliere Paolo Sammaritani durante la seduta consiliare del 12 febbraio 2025, che ha messo in evidenza come le criticità del sistema non siano ancora state risolte, nonostante fossero già state segnalate nel 2024.

Sammaritani ha sottolineato che le problematiche continuano a generare disservizi e potenziali rischi clinici per pazienti e personale ospedaliero, incidendo anche sul benessere lavorativo degli operatori. "Interpelliamo quindi il Governo per conoscere i costi complessivi sostenuti per l'acquisto di Trakcare, se vi siano prospettive di risolvere, in tempi brevi, tutte le problematiche che sta manifestando e se si intendono avviare azioni per far valere gli inadempimenti contrattuali", ha aggiunto il Consigliere.

Marzi ha risposto spiegando che il passaggio al nuovo sistema, iniziato nel 2019, ha coinvolto numerosi professionisti e ha previsto specifiche formazioni. "Il software è caratterizzato da una tecnologia che fa uso dell'intelligenza artificiale, ed è utilizzato in vari enti del Servizio sanitario nazionale e in svariati Paesi del mondo", ha detto l'Assessore, evidenziando che la nuova versione del sistema è certificata come dispositivo medico e garantirà aggiornamenti fino al 2029. Ha poi aggiunto che, pur essendo un sistema performante, "questo non è un sinonimo automatico di piena e immediata funzionalità", riconoscendo le difficoltà attuali.

Per quanto riguarda i costi, Marzi ha specificato che il budget per il consolidamento e l'ampliamento funzionale di Trakcare ammonta a 1,3 milioni di euro. "Il nostro sistema è fortemente complesso, in quanto digitalizzato e integrato con altri sistemi informativi. È prevedibile quindi che aggiornamenti così importanti generino segnalazioni che devono essere prese in carico e risolte con tempestività", ha spiegato, aggiungendo che la collaborazione con Inva e l'incremento del personale dedicato sono fondamentali per risolvere le criticità emerse.

Tuttavia, il Consigliere Sammaritani ha espresso il suo disappunto per la situazione, affermando che "grandi passi avanti non ne sono stati fatti". Secondo Sammaritani, la risposta dell'Assessore è simile a quella data a luglio dello scorso anno, e il sistema, nonostante l'alto investimento, continua a non soddisfare le aspettative. "In questo momento di scarsità di risorse umane, aggiungere un ulteriore peso sugli operatori della sanità è una buccia di banana sulla quale siamo scivolati", ha concluso il Consigliere, criticando la scelta di adottare un sistema che, a suo parere, non è stato adeguatamente verificato prima della sua implementazione.