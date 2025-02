Soppressione dei limiti per i Sindaci nei Comuni sotto i 5.000 abitanti

La decisione è stata presa nel corso della riunione di governo regionale e il testo ora passerà al vaglio del Consiglio Valle. Il disegno di legge, dal titolo “Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nel 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali”, è composto da tre capi e otto articoli.

La principale novità contenuta nel provvedimento riguarda la coincidenza delle date delle elezioni regionali e comunali, che si svolgeranno nello stesso giorno, a partire dalla data che sarà stabilita con decreto dal Presidente della Regione. Tra le elezioni comunali, saranno comprese anche quelle per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Courmayeur. La decisione di unificare le due consultazioni elettorali rientra in una strategia per ottimizzare le risorse e semplificare l’organizzazione del voto, soprattutto in un anno che si prevede particolarmente denso di appuntamenti elettorali.

Il disegno di legge contiene anche un altro importante provvedimento, che riguarda il limite dei mandati per i Sindaci e Vicesindaci nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. In linea con le recenti modifiche normative a livello statale, il provvedimento prevede la soppressione di tali limiti, applicabili praticamente alla totalità dei Comuni valdostani, ad eccezione del Comune di Aosta, che continuerà a essere regolato dalla normativa vigente che impone il limite di due mandati consecutivi. Questo cambiamento, che ha suscitato diverse discussioni in ambito locale, mira a favorire la continuità amministrativa e a permettere ai primi cittadini di concentrarsi a lungo termine sulle problematiche specifiche dei piccoli Comuni, senza la necessità di dover affrontare l’incertezza derivante dalla scadenza dei mandati.

L’approvazione del disegno di legge rappresenta un passo importante per la pianificazione politica ed elettorale della Regione, rispondendo anche a necessità di allineamento con le disposizioni statali. Ora il testo dovrà essere esaminato dal Consiglio Valle per l’approvazione finale, ma la decisione della Giunta ha già aperto il dibattito sulle implicazioni che queste modifiche potrebbero avere sul panorama politico e amministrativo della Valle d’Aosta.