Il fisarmonicista polacco Jakub Stefaniak atteso al Conservatoire de la Vallée d’Aoste

Grazie alla borsa di studio cofinanziata dal Ministero della Cultura e del Patrimonio della Repubblica polacca, lo studente Jakub Stefaniak - dottorando di fisarmonica sotto la guida del maestro Pawel Zaganczyk presso l'Accademia di Musica di Danzica - sarà ad Aosta dal 24 al 28 febbraio. Visiterà la sede del Conservatoire de la Vallée d’Aoste e mercoledì 27 febbraio, alle ore 15, presenterà agli studenti (anche esterni) il suo lavoro di ricerca. Per partecipare e richiedere informazioni è necessario contattare: segreteria.didattica@consaosta.it .

Sarà inoltre a disposizione della classe di fisarmonica del professore Ezio Ghibaudo. Il fisarmonicista polacco sarà poi protagonista del concerto che si svolgerà giovedì 27 febbraio, alle 20.30, all’interno dell’auditorium Renato Callisto Arnod di via Guido Rey. L’ingresso sarà libero e gratuito.

La partecipazione alle attività del Conservatoire di Jakub Stefaniak è una prosecuzione della collaborazione avviata orma due anni fa, quando il professore Ghibaudo aveva seguito due studenti nel progetto internazionale sul repertorio per fisarmonica ed elettronica a Danzica, insieme a studenti di altre accademie europee come Turku, Lubiana, Tallin e Bratislava.

LA BIOGRAFIA

Jakub Stefaniak – musicista, fisarmonicista, compositore, arrangiatore.

Ha iniziato a studiare la fisarmonica all’età di 9 anni presso la Scuola Primaria Statale di Musica Karol Lipiński a Radzyń Podlaski e ha proseguito gli studi presso la Scuola Secondaria Generale di Musica Karol Lipiński a Lublino. Si è laureato presso l’Accademia di Musica Karol Szymanowski di Katowice nel 2021. Dal 2021 è dottorando presso l’Accademia di Musica Stanisław Moniuszko di Danzica, sotto la supervisione del dr. Paweł Zagańczyk.

Jakub Stefaniak ha partecipato a numerose masterclass e workshop, collaborando con artisti del calibro di Włodzimierz Lech Puchnowski, Bogdan Dowlasz, Wołodymyr Runchak, Franck Angelis, Giorgio Dellarole, Paweł Fenyuk, Joseph Petric, Mikko Luoma e Maciej Frąckiewicz. Nel 2023 ha completato un tirocinio presso il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, sotto la guida dei professori Giorgio Dellarole e Andrea Saba.

Si esibisce come solista, musicista da camera e membro di orchestre. Ha suonato in diversi paesi, tra cui Svizzera, Germania e Slovacchia. In Polonia si è esibito in luoghi prestigiosi come le sale da concerto della Filarmonica di Lublino e della Filarmonica della Bassa Slesia, partecipando anche a trasmissioni in diretta su Radio Gdańsk e Radio Lublin. È vincitore di numerosi concorsi musicali nazionali e internazionali, tra cui Castelfidardo, Reinach, Praga, Berlino, Sanok e Przemyśl.

Jakub Stefaniak è un promotore delle opere di Paweł Sławiński. La collaborazione tra l’artista e il compositore ha portato alla creazione di Caprice no. 1, composto nel 2020 e presentato in anteprima presso l’Accademia di Musica Karol Szymanowski di Katowice. Nel 2023, l’etichetta Requiem Records ha pubblicato l’album Letter for… Sławiński Accordion Works, contenente registrazioni inedite delle composizioni di Paweł Sławiński per fisarmonica solista. L’artista continua a promuovere le opere del compositore nei suoi recital solistici. Un altro momento significativo della carriera musicale di Jakub Stefaniak è stata la collaborazione con il violinista Volker Biesenbender, allievo di Yehudi Menuhin.

Per i suoi meriti artistici, il fisarmonicista ha ricevuto numerose borse di studio dal Ministro della Cultura e del Patrimonio Nazionale, dal Sindaco della Città di Lublino e dal Rettore dell’Accademia di Musica di Katowice. Nel 2022 ha realizzato il progetto Projekt Lubelski, nel quale ha debuttato come compositore, ispirandosi alla monografia di Oskar Kolberg Lud. I suoi costumi, il modo di vivere, il linguaggio, le leggende, i proverbi, i rituali, le pratiche magiche, i giochi, le canzoni, la musica e le danze. L’ampio spettro di interessi di Jakub Stefaniak si riflette nella sua attività artistica: la sua capacità di spaziare tra diversi stili dimostra apertura e una costante volontà di esplorare vari generi musicali.